В Рязани сити-менеджер подал в отставку

Рязанская городская Дума приняла отставку и.о. главы администрации областного центра Сергея Карабасова. Исполнять его обязанности будет заместитель сити-менеджера Елена Сорокина, сообщили "РГ" в пресс-службе городской думы.

Сергей Карабасов подал прошение о снятии с должности накануне. Вопрос был вынесен на заседание гордумы, и депутаты отставку приняли.

Причиной отставки в заявлении указано "по собственному желанию". Связано ли такое решение Сергея Карбасова с недавним скандалом, когда в марте этого года и.о. главы администрации вызывали к следователям для дачи объяснений, в пресс-службе мэрии не комментируют.

Сергей Карабасов исполнял обязанности сити-менеджера Рязани с сентября прошлого года после ухода прежнего главы администрации Олега Булекова. До этого Карабасов занимал пост министра природопользования и экологии Рязанской области.

На этом же заседании гордумы депутаты определились с датой объявления конкурса на должность главы администрации Рязани - 6 сентября этого года. До того исполнять обязанности сити-менеджера будет Елена Сорокина.