Росрыболовство начало расследование из-за маловодья на Волге

Средневолжское управление Росрыболовства возбудило административное расследование из-за катастрофического маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В процессе расследования надзорный орган установит виновных и даст правовую оценку действиям юридических и должностных лиц. Также будут определены последствия маловодья для биологических ресурсов Волги и их водной среды обитания.

Поводом для возбуждения дела стало массовая обеспокоенность жителей Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстана маловодьем на реке в районе двух водохранилищ - Куйбышевском и Саратовском. В апреле и мае общественность не раз привлекала внимание властей к теме обмеления Волги и грозящей в связи с этим экологической катастрофой.

В том числе и "Российская газета" 19 мая в статье "Куда падает Волга?" сообщала о том, что в Татарстане состояние реки катастрофическое. В акватории - песчаные проплешины, круизный туристический сезон под вопросом, рыбаки жалуются в природоохранную прокуратуру на срыв нереста. Песчаные островки появились на реке и в районе Самары, а в Ульяновске люди гуляли по освободившемуся дну в поисках окаменевших моллюсков. Вместе с тем в "РусГидро" сообщали только о незначительных отклонениях уровня Куйбышевского водохранилища - несколько ниже нормы.