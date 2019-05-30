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30.05.2019 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Росрыболовство начало расследование из-за маловодья на Волге

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Средневолжское управление Росрыболовства возбудило административное расследование из-за катастрофического маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В процессе расследования надзорный орган установит виновных и даст правовую оценку действиям юридических и должностных лиц. Также будут определены последствия маловодья для биологических ресурсов Волги и их водной среды обитания.

Фото: iStock
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Поводом для возбуждения дела стало массовая обеспокоенность жителей Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстана маловодьем на реке в районе двух водохранилищ - Куйбышевском и Саратовском. В апреле и мае общественность не раз привлекала внимание властей к теме обмеления Волги и грозящей в связи с этим экологической катастрофой.

В том числе и "Российская газета" 19 мая в статье "Куда падает Волга?" сообщала о том, что в Татарстане состояние реки катастрофическое. В акватории - песчаные проплешины, круизный туристический сезон под вопросом, рыбаки жалуются в природоохранную прокуратуру на срыв нереста. Песчаные островки появились на реке и в районе Самары, а в Ульяновске люди гуляли по освободившемуся дну в поисках окаменевших моллюсков. Вместе с тем в "РусГидро" сообщали только о незначительных отклонениях уровня Куйбышевского водохранилища - несколько ниже нормы.

Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Самарская область ПФО Саратовская область ПФО Ульяновская область ПФО Татарстан
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