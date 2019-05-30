В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей

35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела. О возбуждении дела по статье "Присвоение в особо крупном размере" сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, что женщину, работавшую кассиром одного из крупных госбанков в Салавате, объявили в розыск 28 мая. По версии следствия, она ушла с работы с крупной суммой денег и пропала вместе со своей семьей: мужем и двумя детьми.

В случае доказательства вины женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.