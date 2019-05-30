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30.05.2019 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии назвали возможные причины гибели школьницы на ЕГЭ

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)
Причиной гибели школьницы на экзамене по математике могли стать волнение и жара. К такому выводу пришла уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Напомним, в чебоксарской школе во время сдачи ЕГЭ умерла 18-летняя ученица. По сообщению пресс-службы минобразования Чувашии, девушка страдала врожденным пороком сердца, была инвалидом и находилась на домашнем обучении.

Фото: iStock
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В сообщении ведомства подчеркивается, что совершеннолетняя 11-классница решила сдавать экзамен в школе. Утром она самостоятельно пришла на экзамен. Преподаватели по внешнему виду выпускницы заметили, что ей нездоровится. Девушку попытались отговорить от сдачи экзаменов в этот день либо сдавать в щадящем режиме, то есть на базовом уровне, но та настояла на своем.

Как уточнили "РГ" источники в правоохранительных органах, школьница приняла таблетки, которые у нее были с собой и прошла в аудиторию. В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре ей стало плохо. Там ее нашли сотрудники школы. Медицинские работники, обеспечивающие проведение ЕГЭ в образовательных учреждениях, попытались оказать ей экстренную помощь. В школу также приехали две бригады скорой помощи, которые провели необходимые реанимационные мероприятия. Но спасти школьницу не удалось: в 13.01 врачи констатировали ее смерть. У девушки было довольно редкое заболевание, с которым она наблюдалась в московской клинике.

По мнению детского омбудсмена Чувашии Елены Романовой роковую роль сыграло стечение обстоятельств: врожденный порок сердца, волнение и жара. В этот день в Чебоксарах было 27 градусов тепла. При этом в аудитории, где проходили экзамены не было кондиционеров. Хотя, как отметила Романова, в школах их вообще нет.

"При выборе аудиторий для экзамена надо искать наиболее оптимальные решения - предусмотреть на случай жары размещение детей на теневой стороне, чтобы при сдаче экзаменов им было комфортно находиться в аудитории", - заявила она.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Чтобы трагедия не повторилась, родителям необходимо объективно оценивать состояние своих детей, имеющих проблемы со здоровьем, и выбирать наиболее безопасный для них вариант, добавила уполномоченный по правам ребенка. Также Романова считает, что медицинским работникам, которые видят тяжелое состояние ребенка, нужно быть более настойчивыми и добиваться того, чтобы школьники сдавали ЕГЭ в другой день.

Как сообщили в следственном управлении СК России по республике, сейчас проводится доследственная проверка по факту случившегося. Кроме того, проходят внутренние служебные проверки. В аппарате уполномоченного по правам ребенка добавили, что с учениками, сдававшими ЕГЭ вместе с умершей школьницей, работают психологи. Многие из них находятся в стрессовом состоянии, а им еще предстоит сдавать другие итоговые экзамены. "Как правило, подобные консультации проводятся на базе медицинских учреждений, но если у школьников не будет возможности самим приехать туда, то психологи сами приедут в школу", - пояснила детский омбудсмен.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары ЕГЭ в России
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