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30.05.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov
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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, весной прошлого года мужчина бывал в квартире дома по Нейшлотскому переулку, где общался с четырьмя своими знакомыми, которые были приверженцами радикальных идей. Знакомые признались, что собираются уехать в Дагестан и устроить там теракт, чтобы посеять страх среди местных жителей.

Это оказались не просто слова. Мужчины действительно приехали в республику и начали готовиться к теракту, приобрели огнестрельное оружие. 21 апреля прошлого года в ходе спецоперации в дом, где они находились, зашли сотрудники правоохранительных органов. Мужчины начали в них стрелять и были уничтожены ответным огнем.

Петербуржец, который знал о планах своих знакомых, признал свою вину, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке.

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