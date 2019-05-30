В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, весной прошлого года мужчина бывал в квартире дома по Нейшлотскому переулку, где общался с четырьмя своими знакомыми, которые были приверженцами радикальных идей. Знакомые признались, что собираются уехать в Дагестан и устроить там теракт, чтобы посеять страх среди местных жителей.

Это оказались не просто слова. Мужчины действительно приехали в республику и начали готовиться к теракту, приобрели огнестрельное оружие. 21 апреля прошлого года в ходе спецоперации в дом, где они находились, зашли сотрудники правоохранительных органов. Мужчины начали в них стрелять и были уничтожены ответным огнем.

Петербуржец, который знал о планах своих знакомых, признал свою вину, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке.