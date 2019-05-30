Из судов Краснодара изъяли дела после жалоб автогигантов

Набирает обороты скандал с жалобой о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через районные суды Краснодара, которую мировые автоконцерны Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover направили в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в краевом суде, сегодня из нескольких районных судов столицы Кубани были истребованы материалы этих дел. Их проверят члены Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

- Эта жалоба от мировых автогигантов поступила в Высшую квалификационную коллегию судей России, - накануне рассказал "РГ" председатель Совета судей Кубани Владимир Кисляк. - Оттуда ее передали для проверки в Краснодар. Квалификационная коллегия судей края создала специальную комиссиию, которая рассмотрит создавшуюся ситуацию.

И вот первые шаги сегодня были уже сделаны. При этом было подчеркнуто, что данная проверка сейчас касается не деятельности судов, а самих дел, связанных с возвратами купленных в южной столице автомобилелей мировых производителей.

Напомним, по мнению автоконцернов, все четыре райсуда Краснодара якобы "задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (в ряде случаев в девять и более раз) превышающей первоначальную стоимость машины при ее продаже". А в южной столице уже чуть ли не три года действует "алгоритм", по которому истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки новой машины с жалобами на различные дефекты.

Представители интересов автопроизводителей утверждают, что ущерб компаний за это время оценивается в сотни миллионов рублей.