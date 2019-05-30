На Кубани задержан экс-полицейский, покалечивший арестанта

На Кубани задержан бывший сотрудник полиции, который подозревается в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщалось, это ЧП произошло 3 марта 2019 года в дежурном отделе ОМВД России по городу Армавиру. Как говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по краю, 3 марта 2019 года оба находились на очередном суточном дежурстве в городском отделе.

По версии следствия, утром 42-летний полицейский и 21-летний младший инспектор городского батальона ППС во время суточного дежурства избили за административное нарушение местного жителя, потребовавшего снять с него наручники и вывести в туалет. Когда правоохранители вошли в камеру, то "инспектор стал силой удерживать задержанного, а 41-летний полицейский нанес потерпевшему не менее пяти ударов ногами в область живота и туловища. Затем фигуранты повалили потерпевшего на пол, и тот же сотрудник полиции продолжил наносить ему удары ногами по туловищу".

После врачи клиники, куда доставили арестанта, диагностировали у него "повреждения в виде тупой травмы живота с разрывом мочевого пузыря, причинившие тяжкий вред здоровью".

Экс-сотрудник (оба они были уволены из органов внутренних дел в апреле 2019 года) отдельного батальона задержан, и по решению суда он заключен под стражу. А вот бывший полицейский группы по охране объектов органов внутренних дел отдела МВД России по городу Армавиру скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Также сообщается, что Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю продолжается расследование этого уголовного дела: бывшим правоохранителям вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные группой лиц (п. "а" ч.3 ст. 111 УК РФ).