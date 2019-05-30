Назван главный приз единственных в СНГ гонок на тракторах

Главным призом единственных в СНГ гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" станет трактор Ant-Zetor 4135F производства Ковровского электромеханического завода. За второе и третье место механизаторы получат белорусские тракторы МТЗ-82 и МТЗ-80.

Всего, как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Ростовской области, призовой фонд соревнований составляет около семи миллионов рублей. Деньги выделены из резервного фонда бюджета региона.

По словам организаторов состязаний, трактор Ant-Zetor, второго тягового класса, оснащен двигателем мощностью 136 лошадиных сил. Машина отличается максимальной простотой, высокой производительностью и низким расходом топлива.

Отметим, что гонки на тракторах проводятся на Дону с 2002 года. В них принимают участие лучшие механизаторы из разных регионов России. В нынешнем году вызов мужчинам-трактористам бросит гонщица Ольга Подхватилина. Спортсменка выступит на тракторе МТЗ-82. Готовить машину к гонкам ей помогают трое слесарей ростовской зерновой компании "Ресурс".

- Всегда представляла себя за рулем трактора и решила проверить свои силы. Сегодня активно готовлюсь к соревнованиям. Тренируюсь три раза в неделю на грунтовой трассе, учусь правильно преодолевать препятствия и проходить повороты. Очень нравится тренировочный процесс. Все соперники очень сильные - буду рада, если удастся попасть в четверку лучших гонщиков, - заявила она.

Кроме того, почетным гостем гонки на тракторах станет заслуженный мастер спорта России, победитель ралли-рейдов "Дакар 2014", "Африка Эко рейс 2017" и "Шелковый путь 2018" Андрей Каргинов. Соревнования на 4-м километре трассы Ростов -Таганрог состоятся 2 июня.