Новости

В самых ядовитых условиях на Земле обнаружены жизнь 11:20
Airbus совершил вынужденную посадку в Шереметьево 11:15
Софи Тернер навсегда простилась с Сансой Старк и миром "Игры престолов" 11:15
Два новых проекта решили включить в ТОР "Бурятия" 11:15
До конца года КамАЗ выпустит 1000 двигателей Р6 для новой модели 11:05
В Дагестане ребенка укусила гадюка 11:03
Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери 11:00
В Крыму возбудили дело по факту смерти ребенка в машине 10:55
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте 10:45
Сергей Румас примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 10:42
Посольство РФ: Россияне не пострадали при столкновении катеров на Дунае 10:41
Путин ограничил право иностранцев на службу по контракту 10:34
Россияне взяли рекордный объем автокредитов 10:32
Астраханца заподозрили в финансировании терроризма 10:32
Суд обязал правительство Севастополя внести проект генплана в ЗС 10:22
В МИД прокомментировали слова Болтона по Ирану 10:22
Противолодочные корабли ТОФ отразили налет "вражеской" авиации 10:18
В Новосибирске пойдет под суд торговец боевыми наградами 10:17
Ставки НДФЛ для иностранцев в России могут снизить 10:15
Онищенко объяснил свой совет жить "чуть-чуть впроголодь" 10:13
Тысяча коней: Ferrari представила новый суперкар для общих дорог 10:12
Далай-лама раскрыл секрет подлинного счастья 10:07
Китай обвинил США в экономическом терроризме 09:55
Новый танкер "Марлин" спущен на воду в Волгоградской области 09:54
В Москве мужчину расстреляли у рынка 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму возбудили дело по факту смерти ребенка в машине

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

Следственный комитет РФ по Республике Крым по результатам проверки смерти пятилетней девочки в автомобиле, скатившемся с горы, возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомтсва, трагедия квалицифирована по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

На Урале задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили медицинскую и автотехническую судебные экспертизы.

Как сообщалось ранее, родители с девочкой отдыхали на природе на горе Мурун-Кир в Симферопольском районе. Ребенок залез в машину, но она покатилась со склона, а затем врезалась в бетонную стену нежилого строения. От полученных травм ребенок скончался.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин ограничил право иностранцев на службу по контракту
Китай обвинил США в экономическом терроризме
Президент утвердил эксперимент с электронным голосованием
Ставки НДФЛ для иностранцев в России могут снизить
На Украине пять человек погибли при крушении вертолета ВСУ