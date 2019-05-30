В Крыму возбудили дело по факту смерти ребенка в машине

Следственный комитет РФ по Республике Крым по результатам проверки смерти пятилетней девочки в автомобиле, скатившемся с горы, возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомтсва, трагедия квалицифирована по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили медицинскую и автотехническую судебные экспертизы.

Как сообщалось ранее, родители с девочкой отдыхали на природе на горе Мурун-Кир в Симферопольском районе. Ребенок залез в машину, но она покатилась со склона, а затем врезалась в бетонную стену нежилого строения. От полученных травм ребенок скончался.