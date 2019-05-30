Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш оставлен под арестом

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную адвокатами заместителя донского губернатора Сергея Сидаша, в отношении избрания ему меры пресечения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе судебного ведомства.

Напомним, замгубернатора по вопросам ЖКХ и строительства был заключен под стражу 21 мая по постановлению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Дело чиновника связано с ранее начатым расследованием в отношении бывшего министра строительства Ростовской области, а также директора одной из строительных компаний, и связано с нарушением закона при строительстве стадиона "Ростов Арена".

Апелляция защитников к 60-летнему возрасту подозреваемого Сергея Сидаша и его чистосердечному желанию сотрудничать со следствием не помогли в решении вопроса об изменении ему меры пресечения. Ростовский областной суд постановил оставить предыдущее судебное решение без изменений. Сидаш останется под стражей почти на два месяца - до 19 июля.