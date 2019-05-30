На Урале задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Магнитогорске Челябинской области по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в подъезде дома с многочисленными ножевыми ранениями. Им оказался 21-летний знакомый погибшей, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- Установлено, что 27 мая подозреваемый встретился с потерпевшей и в подъезде ее дома из личных неприязненных отношений нанес ей множественные удары ножом, - сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. - В этот же день, незадолго до убийства девушки, задержанный покушался на жизнь водителя такси, также попытавшись нанести ему удары ножом. Однако таксист оказал активное сопротивление и подозреваемый скрылся с места преступления, не сумев довести преступный умысел до конца.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статьям об убийстве и покушении на убийство. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, отметили в СК региона.