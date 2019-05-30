Право родственников пациентов находиться рядом с ними в реанимационном отделении закреплено законом. Президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". "РГ" публикует документ.

Об этой проблеме "РГ" писала еще три года назад. Тогда благотворительные фонды подняли вопрос о том, что тяжелобольные дети могут неделями и месяцами находиться в реанимации и все это время не видеть родителей. Та же проблема, хоть и не столь остро, возникала и со взрослыми больными. Семья теряла связь с родственником, ведь в реанимации нельзя пользоваться мобильными телефонами. Из-за существующих запретов семья порой даже не могла попрощаться с умирающим родным.

Существуют рекомендации минздрава, согласно которым медучреждения должны организовать возможность таких визитов. Но все же окончательное слово оставалось за администрациями больниц. И хотя многие российские медучреждения, ориентируясь на международный опыт, уже давно открыли двери реанимационных отделений, но остаются клиники, где руководство придерживается старых жестких порядков. Теперь благодаря новому закону руководители медучреждений будут обязаны предоставлять родственникам возможность навещать пациентов в реанимации и должны будут создать для этого условия.