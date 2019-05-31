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31 мая 2019 г.

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Дата подписания 29 мая 2019 г.
Опубликован 31 мая 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон, разрешающий родственникам допуск в реанимацию

Принят Государственной Думой 21 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6927; 2015, N 10, ст. 1425; N 29, ст. 4397; 2016, N 1, ст. 9; N 15, ст. 2055; N 18, ст. 2488; N 27, ст. 4219; 2017, N 31, ст. 4791; N 50, ст. 7544, 7563; 2018, N 32, ст. 5092; N 53, ст. 8415) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 14 дополнить пунктом 191 следующего содержания:

"191) утверждение общих требований к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях;";

2) часть 1 статьи 79 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с общими требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 191 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин

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