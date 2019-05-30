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Рубрика: Легковые авто

Россияне взяли рекордный объем автокредитов

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество выданных автокредитов в апреле этого года достигло отметки в 90,9 тысячи. Об этом говорится в новом отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ). 

Это рекордный показатель выдачи автокредитов за все время наблюдений, начиная с 2014 года, указывают авторы отчета. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных автокредитов выросло на 8,1 процента. 

Фото: Александр Корольков.
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Самое большое количество выданных автокредитов в апреле взяли жители Москвы (7,6 тысячи), Санкт-Петербурга (5,7 тысячи), Московской области (5,4 тысячи), а также в Республиках Татарстан (4,7 тысячи) и Башкортостан (4,1 тысячи).

По данным НБКИ, в первом квартале 2019 года доля "кредитных" автомобилей в структуре авторынка достигла 60 процентов.

"Резкому увеличению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в марте-апреле 2019 года способствовало возобновление с 1 марта госпрограмм льготного автокредитования, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Несмотря на ограниченный модельный ряд автомашин, возобновление реализации госпрограмм "Первый/Семейный автомобиль" оказало существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей".

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#автомобили