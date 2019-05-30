Росстандарт проведет краш-тесты пассажирского транспорта

Новости

В Ростове суд вынес приговор женщине, чья дочь умерла от ожогов 19:01
Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим из-за дождя 18:48
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери 18:44
Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш оставлен под арестом 18:43
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения 18:40
В Мурманской области создадут кластер по судоремонту и рыбопереработке 18:39
Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 18:30
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе 18:30
Безвизовый режим на время II Европейских игр стартует в Беларуси с 10 июня 18:29
Зеленский поругался с журналистами в Львоской области 18:26
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны 18:21
Находка в Шотландии подтвердила правоту Тацита 18:18
В "магическом" городе раскопали 7600-летнюю могилу матери с ребенком 18:16
В Москве бесплатно покажут семь знаковых советских фильмов 70-х 18:15
На саммите ЕС определят судьбу Албании и Северной Македонии 18:00
В Минтруде РФ рассказали, как будут выплачиваться пенсии жителям ЕАЭС 18:00
Видео: КамАЗы проехали по Охотскому морю во время шторма 18:00
Умер кот, сыгравший в "Кладбище домашних животных" 17:59
МИД: Поездка Зеленского в Донбасс не помогла прекратить огонь 17:55
Москвичей научат готовить тунца татаки и судака по-сицилийски 17:41
Посол Беларуси в России наделен полномочиями вице-премьера 17:40
Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов 17:36
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД 17:30
Раскрыта самая интригующая тайна происхождения алмазов 17:20
Александр Друзь извинился за скандал на "Кто хочет стать миллионером?" 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
30.05.2019 18:26
Рубрика: Экономика

Автобус проверят на прочность

Росстандарт проведет краш-тесты пассажирского транспорта
Текст: Игорь Зубков
Росстандарт в этом году проведет краш-тесты автобусов, микроавтобусов и троллейбусов (категории М2 и М3), проверки методом разрушающего контроля затронут крупнейших производителей и продавцов этой техники на российском рынке.
Удар на скорости под 60 км/ч вскрывает недостатки, которые при настоящей аварии могут привести к жертвам. Фото: ИТАР-ТАСС Удар на скорости под 60 км/ч вскрывает недостатки, которые при настоящей аварии могут привести к жертвам. Фото: ИТАР-ТАСС
Удар на скорости под 60 км/ч вскрывает недостатки, которые при настоящей аварии могут привести к жертвам. Фото: ИТАР-ТАСС

Об этом "Российской газете" сообщили в Росстандарте по итогам заседания межведомственной профильной рабочей группы под руководством главы ведомства Алексея Абрамова.

Фото: iStock
За аварии автобусов накажут начальство автопарков

Росстандарт организует краш-тесты с прошлого года в рамках контрольно-надзорных мероприятий, самостоятельно выбирая конкретные экземпляры автомобиля (юридически это оформляется как отбор образцов для испытаний в ходе плановой выездной проверки). Решение сосредоточиться на автобусах вызвано их многочисленными авариями с большим числом жертв, в том числе из-за недостатков в конструкции. Особое внимание будет обращено на "передельщиков" - компании, которые переделывают микроавтобусы, увеличивая количество пассажирских мест, а также на базе грузового шасси делают транспортное средство для перевозки пассажиров. Перечень компаний для проверок Росстандарт определил с учетом статистики по ДТП от Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

В ходе краш-тестов на подмосковном полигоне ФГУП "НАМИ" будут проверены места крепления ремней безопасности, а также прочность крепления сидений. Неразрушающим методом контроля проверят эффективность тормозов, удерживающие системы, работоспособность ЭРА-ГЛОНАСС, экологичность выхлопов и другое.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Как изменится процедура техосмотра

В прошлом году Росстандарт проверил продукцию семи компаний, у трех нашел нарушения требований техрегламента. Тогда после краш-теста почти на месяц (до устранения выявленных проблем) были приостановлены продажи Chery Tiggo 3. Также Росстандарт обнаружил использование автокомпонентов, не внесенных в ОТТС, в ЛиАЗе модификации 529267 и нарушение процедуры оценки соответствия в отношении квадрициклов Baltmotors BM700 Калининградского мотозавода. Производители устранили нарушения по предписанию ведомства.

В план проверок на следующий год попадут все виды автотранспорта, включая мототехнику. Особое внимание будет уделено сельскохозяйственной и самоходной технике, изготовленной из бывших в употреблении компонентов, которая продается под видом новой, сообщили в Росстандарте.

В этом году планируется также подготовить дополнительные меры против контрафакта на рынке автокомпонентов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минпромторг Росстандарт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов