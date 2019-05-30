Росстандарт проведет краш-тесты пассажирского транспорта

Росстандарт в этом году проведет краш-тесты автобусов, микроавтобусов и троллейбусов (категории М2 и М3), проверки методом разрушающего контроля затронут крупнейших производителей и продавцов этой техники на российском рынке.

Удар на скорости под 60 км/ч вскрывает недостатки, которые при настоящей аварии могут привести к жертвам. Фото: ИТАР-ТАСС

Об этом "Российской газете" сообщили в Росстандарте по итогам заседания межведомственной профильной рабочей группы под руководством главы ведомства Алексея Абрамова.

Росстандарт организует краш-тесты с прошлого года в рамках контрольно-надзорных мероприятий, самостоятельно выбирая конкретные экземпляры автомобиля (юридически это оформляется как отбор образцов для испытаний в ходе плановой выездной проверки). Решение сосредоточиться на автобусах вызвано их многочисленными авариями с большим числом жертв, в том числе из-за недостатков в конструкции. Особое внимание будет обращено на "передельщиков" - компании, которые переделывают микроавтобусы, увеличивая количество пассажирских мест, а также на базе грузового шасси делают транспортное средство для перевозки пассажиров. Перечень компаний для проверок Росстандарт определил с учетом статистики по ДТП от Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

В ходе краш-тестов на подмосковном полигоне ФГУП "НАМИ" будут проверены места крепления ремней безопасности, а также прочность крепления сидений. Неразрушающим методом контроля проверят эффективность тормозов, удерживающие системы, работоспособность ЭРА-ГЛОНАСС, экологичность выхлопов и другое.

В прошлом году Росстандарт проверил продукцию семи компаний, у трех нашел нарушения требований техрегламента. Тогда после краш-теста почти на месяц (до устранения выявленных проблем) были приостановлены продажи Chery Tiggo 3. Также Росстандарт обнаружил использование автокомпонентов, не внесенных в ОТТС, в ЛиАЗе модификации 529267 и нарушение процедуры оценки соответствия в отношении квадрициклов Baltmotors BM700 Калининградского мотозавода. Производители устранили нарушения по предписанию ведомства.

В план проверок на следующий год попадут все виды автотранспорта, включая мототехнику. Особое внимание будет уделено сельскохозяйственной и самоходной технике, изготовленной из бывших в употреблении компонентов, которая продается под видом новой, сообщили в Росстандарте.

В этом году планируется также подготовить дополнительные меры против контрафакта на рынке автокомпонентов.