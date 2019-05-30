Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

До конца года КамАЗ выпустит 1000 двигателей Р6 для новой модели 11:05
Россияне взяли рекордный объем автокредитов 10:32
Тысяча коней: Ferrari представила новый суперкар для общих дорог 10:12
L-мотив: Lexus обновил кроссовер RX 09:02
30.05.2019 09:49
Рубрика: Промышленность

Степень локализации автопроизводства в России оценят в баллах

Текст: Евгений Гайва

Степень локализации автомобилестроительных заводов в России станут оценивать в баллах. От набранных показателей будет зависеть господдержка. Постановление правительства опубликовано 30 мая на сайте Кабинета министров.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Господдержка автопроизводителям предоставляется в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилей и автобусов.

Фото: iStock
Продажи подержанных машин могут вырасти в 2019 году на 3%

Получить ее могут только отечественные производители. Однако четкие критерии отнесения компаний к российским производителям отсутствовали. Между тем на территории России собираются автомобили многих зарубежных марок зачастую из импортных комплектующих.

Теперь господдержка будет предоставляться по набранной сумме баллов. Баллы будут начисляться по оценке операций штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя внутреннего сгорания, коробки переключения передач, систем управления и лакокрасочных материалов. "Совокупное количество баллов за выполнение на территории России операций для каждой единицы продукции автомобилестроения будет начисляться в виде суммы баллов за фактическое выполнение перечисленных операций и баллов за наличие в специальном инвестиционном контракте обязательств инвестора или его смежников", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Как изменится процедура техосмотра

Принятые решения призваны повысить эффективность применения механизма локализации промышленных производств и  дифференцировать предоставление господдержки на основе балльной системы оценки степени локализации автомобилестроительных заводов.