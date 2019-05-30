Степень локализации автопроизводства в России оценят в баллах

Степень локализации автомобилестроительных заводов в России станут оценивать в баллах. От набранных показателей будет зависеть господдержка. Постановление правительства опубликовано 30 мая на сайте Кабинета министров.

Господдержка автопроизводителям предоставляется в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилей и автобусов.

Получить ее могут только отечественные производители. Однако четкие критерии отнесения компаний к российским производителям отсутствовали. Между тем на территории России собираются автомобили многих зарубежных марок зачастую из импортных комплектующих.

Теперь господдержка будет предоставляться по набранной сумме баллов. Баллы будут начисляться по оценке операций штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя внутреннего сгорания, коробки переключения передач, систем управления и лакокрасочных материалов. "Совокупное количество баллов за выполнение на территории России операций для каждой единицы продукции автомобилестроения будет начисляться в виде суммы баллов за фактическое выполнение перечисленных операций и баллов за наличие в специальном инвестиционном контракте обязательств инвестора или его смежников", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Принятые решения призваны повысить эффективность применения механизма локализации промышленных производств и дифференцировать предоставление господдержки на основе балльной системы оценки степени локализации автомобилестроительных заводов.