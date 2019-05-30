Раскрыта самая интригующая тайна происхождения алмазов

Геологи из Университета Маккуори (Австралия) экспериментальным путем доказали, что Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.

С отчетом об исследовании можно ознакомиться на сайте университета. Как известно, алмазы - это кристаллы углерода, которые образуются под земной корой в очень древних частях мантии. Они поднимаются на поверхность при вулканических извержениях особого вида через кимберлитовые трубки.

Ранее в так называемых волокнистых алмазах ученые обнаружили следы натрия, калия и других минералов. Такой материал не интересует ювелиров, но его используют в технических целях. Например, для изготовления инструментов.

Ученые считают, что механизм образования волокнистых и драгоценных алмазов является одинаковым. Наша планета производит их из древнего морского дна, оказавшегося глубоко под земной корой.

Команда геологов провела серию экспериментов. Она поместила образцы морских отложений в сосуд с перидотитом. Это наиболее распространенный вид породы, найденный в той части мантии, где образуются алмазы.

Затем исследователи начали увеличивать давление и температуру. Идеальные условия для формирования алмазов были зафиксированы при давлении от четырех до шести гигапаскалей и температуре от 800 до 1100 градусов по Цельсию.

Эти показатели соответствуют условиям на глубине от 120 до 180 километров ниже поверхности. В ходе экспериментов ученые зафиксировали появление в породе соли с таким балансом натрия и калия, который очень близок к балансу, ранее обнаруженному в волокнистых алмазах.

"Мы продемонстрировали, что процессы, которые приводят к формированию алмазов, обусловлены переработкой океанических донных отложений в зонах субдукции, - пояснил соавтор исследования Майкл Форстер. - Наши эксперименты также привели к образованию минералов, которые являются необходимыми ингредиентами для появления кимберлитов, которые поднимают алмазы к поверхности Земли".