Тысяча коней: Ferrari представила новый суперкар для общих дорог

Если бы Д’Артаньян в исполнении Михаила Боярского увидел этот новый Ferrari, он бы забыл о тысяче чертей и прокричал: "Тысяча коней!" Именно таков показатель мощности новинки - купе SF90 Stradale, которое доказывает, что компания не закостенела и готова идти навстречу новому и прогрессивному.

Если вспоминать флагманы Ferrari, то все они оснащались 12-цилиндровыми моторами, но SF90 Stradale получил битурбированный V8. Он не новый - это модернизированный F154 с увеличенным диаметром цилиндров, рабочим объёмом, новыми системами впрыска, охлаждения, отвода выхлопных газов. В общем, перебранный вдоль и поперёк, а плодами этой работы стали 780 л.с. Напомним, что у представленного зимой Ferrari F8 Tributo отдача V8 составляет 720 л.с. Но где же остальной табун?

Новый Ferrari SF90 Stradale - подзаряжаемый гибрид. К слову, первый в истории марки. Два электромотора с независимой системой управления расположены в ступицах передних колёс, ещё один - между мотором и коробкой передач.

Суммарная отдача этой троицы - 220 л.с. Мы же говорили: тысяча коней! Сухой вес новинки 1 570 кг, то есть на лошадиную силу приходится всего 1.57 килограмма.

Фото: Пресс-служба Ferrari.

Коробка передач - 8-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями без задней скорости. Движение назад осуществляется только благодаря электромоторам в колёсах.

У новинки есть четыре режима работы гибридной силовой установки: чисто электрический eDrive, Hybrid, Performance и режим максимальной производительности Qualify. Активировав первый, можно разгоняться до 135 км/ч, запаса аккумулятора ёмкостью 7,9 кВт∙ч хватит на 25 км пробега.

Итак, мы подошли к тому, за что обожают суперкары. Разгон нового Ferrari SF90 Stradale с места до сотни занимает 2.5 секунды, а за 6.7 секунды супергибрид может набрать 200 км/ч. Максималка - 340 км/ч.

Интерьер выглядит человеко-ориентированным. Да, по-прежнему будут неудобства, характерные для суперкаров такого уровня, но по крайней мере здесь есть климат-контроль с отдельным тачпадом регулировок. SF90 Stradale получил большой дисплей приборной панели диагональю 16 дюймов (!) и рулевое колесо с сенсорными элементами управления светом, телефоном и другими функциями.

Суперкар из Маранелло появится на рынке в 2020 году и будет выпускаться серийно. Цена пока не объявлена.