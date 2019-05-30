В Федеральной пассажирской компании рассказали о ценах на плацкарты

Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах не были повышены, заявили "Российской газете" в Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочернем предприятии РЖД.

Сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом в ФПК назвали некорректным.

"Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций", - отметили в пресс-службе.

Сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом вводит пассажиров в заблуждение, отметили в ФПК.

В компании также добавили, что запросили информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Общероссийское объединение пассажиров, что цены на плацкартные билеты в июне и июле по сравнению с маем этого года по некоторым направлениям выросли в два раза.

"Российская газета" проверила изменение стоимости билетов в плацкартные вагоны по некоторым направлениям на основе данных систем онлайн-продажи железнодорожных билетов. Как оказалось, в зависимости от направлений в июне и июле этого года по сравнению с маем стоимость проезда выросла от 20 до 80 процентов.