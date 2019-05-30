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30.05.2019 12:07
Рубрика: Власть

Президент внес в Госдуму законопроект о приостановлении ДРСМД

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения, уточнил спикер.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Он также рассказал, что, в соответствии с законопроектом, "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора".

Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил Володин.

Совет Федерации незамедлительно рассмотрит данный закон после его поступления из Госдумы, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Напомним, что договор был подписан 8 декабря 1987 года. 1 февраля 2019 года Вашингтон объявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике. Глава государства подчеркнул, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

Принятие закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, говорится в документе.

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