Президент внес в Госдуму законопроект о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения, уточнил спикер.

Он также рассказал, что, в соответствии с законопроектом, "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора".

Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил Володин.

Совет Федерации незамедлительно рассмотрит данный закон после его поступления из Госдумы, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Напомним, что договор был подписан 8 декабря 1987 года. 1 февраля 2019 года Вашингтон объявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике. Глава государства подчеркнул, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

Принятие закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, говорится в документе.