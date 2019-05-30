Экономика
30.05.2019 18:00
Текст: Марина Гусенко

В Минтруде РФ рассказали, как будут выплачиваться пенсии жителям ЕАЭС

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Соглашение о пенсионном обеспечении жителей государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подпишут этой осенью и ратифицируют до конца года. Проект документа сейчас проходит согласование во всех странах-членах ЕАЭС. Об этом сообщил министр труда РФ Максим Топилин.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Как уточнили в пресс-службе ведомства, по проекту документа, за стаж работы, приобретенный до момента его вступления в силу, пенсии назначаются и выплачиваются страной, в которой этот опыт был получен.

В свою очередь РФ продолжит платить страховые пенсии по старости, инвалидности и в случае потери кормильца за российский стаж и стаж государств-членов, наработанный до 1 января 2002 года, если гражданин живет в России.

Днем ранее на саммите ЕАЭС президент РФ Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах Союза.

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