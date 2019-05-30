В Совфеде назвали дату рассмотрения закона о приостановлении ДРСМД

Совет Федерации может рассмотреть президентский закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на пленарном заседании 26 июня.

Документ был внесен 30 мая в нижнюю палату парламента президентом Владимиром Путиным. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект может быть рассмотрен депутатами 18 июня.

"Если Дума рассмотрит законопроект 18 июня, будем готовы рассмотреть его 26 числа", - заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.