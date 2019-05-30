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30.05.2019 22:29
Рубрика: Спорт

Играет Англия

В субботу "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" встретятся в финале Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян (Москва - Мадрид)
Российская газета - Столичный выпуск № 117(7875)
В седьмой раз в истории в решающем матче Лиги чемпионов сыграют команды из одной страны. За звание лучшего клуба Европы поспорят английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Встреча состоится на 68-тысячном стадионе мадридского "Атлетико" - "Ванда Метрополитано".
Десятки тысяч английских болельщиков устремились в Мадрид, где пройдет финал Лиги чемпионов. Фото: EPA Десятки тысяч английских болельщиков устремились в Мадрид, где пройдет финал Лиги чемпионов. Фото: EPA
Десятки тысяч английских болельщиков устремились в Мадрид, где пройдет финал Лиги чемпионов. Фото: EPA

Поездка на финал Лиги чемпионов - удовольствие недешевое. С 30 мая по 2 июня в испанской столице почти нет свободных гостиниц. В оставшихся же цены просто шокируют: ничем не примечательные отели в относительной близости от центра просят по 300-400 евро за ночь! Заработать на туристах намерены и владельцы квартир в городах, расположенных недалеко от места проведения финала. Сотни фанатов "Ливерпуля" уже обратились через социальные сети к местным жителям с просьбой приютить их бесплатно. Удастся ли им осуществить задуманное - большой вопрос.

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Впрочем, не стоит сомневаться: поддержка у финалистов Лиги чемпионов будет внушительная. В Мадриде ожидается до 60 тысяч англичан. Разумеется, далеко не все из них попадут на стадион. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил обоим клубам по 17 тысяч билетов. Чем, к слову, вызвал недовольство как у "Ливерпуля", так и у "Тоттенхэма".

Вообще если бы перед стартом Лиги чемпионов кто-то предположил, что в финале встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", его бы сочли за сумасшедшего. Ну или как минимум за человека, не особо разбирающегося в футболе. И если в участии "красных" в решающей встрече нет большого сюрприза, то попадание туда "шпор" является настоящей сенсацией.

"Тоттенхэм" еще ни разу не добирался в Лиге чемпионов до матча за трофей. Главная заслуга в последних успехах лондонцев, безусловно, принадлежит главному тренеру лондонцев Маурисио Почеттино. Он уже пятый год работает в клубе, при нем "шпоры" превратились в серьезную силу, но пока так и не выиграл пока ни одного трофея. Нынешний финал - неплохая возможность это исправить. И, как знать, красиво попрощаться со "шпорами". По информации зарубежных коллег, Почеттино уже провел переговоры с "Ювентусом" и согласился на переезд в Италию. Впрочем, сам аргентинец сосредоточен только на противостоянии с "Ливерпулем".

До финалов обоих еврокубков в этом сезоне добрались только английские клубы. Чуть ранее "Челси" выиграл Лигу Европы, разгромив "Арсенал" 4:1

- Это самый важный матч в моей карьере. Все мои мысли только о нем, - признался Почеттино. - Я очень волнуюсь. Чувствую, что будет много эмоций. Я вообще очень сентиментальный. Мама называет меня болтуном, который часто и много плачет. Она просит перестать это делать. Но если мы выиграем в финале Лиги чемпионов, я, вероятно, буду плакать целую неделю.

Почти всегда в финале сложно выделить фаворита, но все же стоит признать: у "Ливерпуля" шансы на победу предпочтительнее. Те же букмекеры принимают ставки на успех "красных" с расчетом 1 к 1,95, а лондонцев - 1 к 3,5.

Фото: EPA
В финальном матче Лиги Европы "Челси" победил "канониров" - 4:1

У команды Юргена Клоппа больше опыта участия в решающих матчах еврокубков, хотя в последних двух случаях она проиграла. В 2016 году англичане уступили в финале Лиги Европы "Севилье", а прошлой весной не справились в Лиге чемпионов с "Реалом".

Состав у "Ливерпуля", по сравнению с "Тоттенхэмом", безусловно, мощнее. Одна тройка нападения Роберто Фирмино - Мохамед Салах - Садио Мане чего стоит. Да и сезон "красные" провели лучше. Они финишировали вторыми в английском первенстве, отстав от "Манчестер Сити" лишь на очко. А что касается очных встреч со "шпорами" в премьер-лиге, то и здесь оба раза сильнее оказывались футболисты Клоппа.

В пользу "Ливерпуля" говорит и история. Этот клуб восемь раз участвовал в финале Лиги чемпионов и одержал пять побед. Ну а для "Тоттенхэма" до этого наивысшим достижением лондонцев был выход в четвертьфинал в 2011 году.

- Весь мир ждет, что победим мы. Не знаю, как к этому относиться. У нас действительно больше опыта, чем у соперника, с этим глупо спорить. И я верю в своих ребят. Знаете, у нас в Германии есть поговорка: "Все лучшее случается с третьего раза". Нынешний еврокубковый финал - третий в моей карьере в "Ливерпуле". Надеюсь, примета сработает, - отметил Юрген Клопп.

Где будем смотреть

1 июня, суббота, Матч ТВ

21.50 "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

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