В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета

В результате крушения военного вертолета МИ-8 на Украине погибли четверо военнослужащих. Инцидент произошел вечером 29 мая недалеко от села Сестрятин Ровненской области при выполнении тренировочного полета. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Как говорится на официальной странице Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook, в машине находились командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ полковник Игорь Мазепа, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, а также бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк.

В настоящее время на месте ЧП работает специальная комиссия, которая выясняет причины случившегося.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику генштаба ВСУ Руслану Хомчаку взять расследования трагедии под личный контроль.

"Это произошло не в бою, а во время учебного полета. С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок армия не может терять людей. Поэтому приказал начальнику генерального штаба генералу Хомчаку взять расследование этой недопустимой аварии под личный контроль", - заявил Зеленский.