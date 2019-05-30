Видео: КамАЗы проехали по Охотскому морю во время шторма

Кому-то этот ролик напомнит суровую прозу Джека Лондона и будни золотоискателей XIX века на зимовках Аляски, кому-то - героику советского освоения Сибири и Дальнего Востока. Непогода, опасность, адреналин - ничто не остановит отчаянных парней за рулем грузовика. Разве что мужественно чертыхнутся вполголоса, приоткроют на секунду дверцу, чтобы вылить залившуюся в кабину воду, протрут запотевшее от кипящего двигателя лобовое стекло и поедут себе дальше.

Этот кусок автомобильной "дороги" по полосе прибоя находится где-то на Сахалине, на побережье Охотского моря. Проезд к заброшенному рыбацкому поселку сквозь суровые морские волны длится всего 150-200 метров, но каждая секунда этого пути - испытание для сильных духом.

Если и есть в тех краях клубы любителей рафтинга, стритрейсинга или парапланеризма, то они наверняка пустуют. Зачем придумывать специально яркие и опасные испытания, если любому водителю грузовика доступен этот квест - проехать туда и назад в бушующих волнах?