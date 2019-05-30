Володин: Госдума поддержит приостановление ДРСМД

Новости

Актеры из Беларуси приглашены в летнюю школу Союза театральных деятелей РФ 16:00
Определены соперники ФК "Краснодар" в отборе Лиги чемпионов 15:48
ЦОДД проведет 5 июня встречу с москвичами 15:46
Видео: Арнольд Шварценеггер зачитал рэп про самого себя 15:45
В Томске перед летним сезоном проверят детские лагеря 15:44
В Подмосковье принят закон о платных парковках 15:33
Renault Duster подорожал в России 15:31
За распространение зарубежных СМИ без разрешения оштрафуют 15:30
Путина позвали в Тулу покататься на локомотиве-беспилотнике 15:27
Путину показали цифровой аватар 15:26
В Прикамье подросток пойдет под суд за разгром кладбища 15:25
Видео: Как купить билеты на II Европейские игры 15:25
На стройке в Ульяновске погибли двое рабочих 15:22
Вышел трейлер второго сезона "Тьмы" 15:18
В Удмуртии подросток погиб при попытке украсть электропровода 15:14
Необычный камень под Вологдой оказался "находкой века" 15:12
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ 15:09
В Нижнем Тагиле на улучшение дорог потратят более 700 млн рублей 14:59
В Ярославле возбудили дело после падения ребенка с качелей 14:49
Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду 14:45
Curiosity нашел на Марсе огромные залежи глины 14:44
Infiniti анонсировала продажи в России обновленного QX60 14:40
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер 14:39
В Саратовской области в ДТП пострадали восемь человек 14:33
В Рязани сити-менеджер подал в отставку 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 14:32
Рубрика: Власть

Володин: Госдума поддержит приостановление ДРСМД

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал журналистам проект о приостановлении Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенный ранее президентом. Он заверил, что Госдума поддержит проект закона.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ.

- Конечно, нам хотелось бы, чтобы глобальная безопасность поддерживалась всеми странами, поэтому мы предоставляем президенту право восстановить действие договора в случае, если ситуация изменится, - подчеркнул парламентарий.

- Мы считаем действия США, которые в последнее время с их стороны состоялись, мотивируют и обязывают к ответным шагам, - заявил он. - Мы должны обеспечить безопасность своей страны. Принимая это решение, мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: Совфед поддержит закон о приостановлении ДРСМД

Речь идет о том, что именно США нарушили данный договор, инициировали шаги по выходу из него, напомнил Володин.

- По-другому здесь поступать просто нельзя, потому что иначе Соединенные Штаты Америки будут наращивать вооружение именно в рамках ракет средней и меньшей дальности, а мы со своей стороны не сможем это сделать, пока не выйдем из этого договора, - подчеркнул глава нижней палаты.

У России после принятия закона о приостановлении Договора между СССР и США появится возможность разрабатывать соответствующие ракеты, заявил также председатель Госдумы.

Что касается стран Европы, то они также должны для себя сделать выводы о настоящих мотивах США в части их действий для международной безопасности, отметил Володин.

- США хотят мира для всех, хотят глобальной безопасности или они делают заложниками страны Европы своими решениями? - поставил вопрос парламентарий.

На внесение в ГД документа отреагировала также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В эфире телеканала "Россия-24" она заверила, что верхняя палата рассмотрит документ вслед за нижней и поддержит это решение.

Международный комитет ГД поддерживает приостановление ДРСМД

- Это не наш был выбор, но мы в тех условиях, в которые нас поставили, вынуждены таким образом реагировать", - сказала Матвиенко, добавив, что в случае непринятия такого решения РФ была бы в неравных условиях с США.

Она также подчеркнула, что приостановка Россией действия Договора даст ей возможность заниматься разработкой необходимых вооружений для обеспечения своей нацбезопасности.

Рассмотрение документа в ГД в первом чтении планируется на 18 июня. Руководство профильного комитета и комитетов-соисполнителей также заявили о поддержке законопроекта. Отметим, что после объявления США об одностороннем выходе из ДРСМД Россия неоднократно заявляла о недопустимости такого шага и высказывала озабоченность в связи с тем, что это серьезно ослабит безопасность и стабильность в мире. Москва также призывала американских партнеров сесть за стол переговоров и провести тщательный анализ ситуации.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Посольство РФ: Россияне не пострадали при столкновении катеров на Дунае