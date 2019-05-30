Володин: Госдума поддержит приостановление ДРСМД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал журналистам проект о приостановлении Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенный ранее президентом. Он заверил, что Госдума поддержит проект закона.

- Конечно, нам хотелось бы, чтобы глобальная безопасность поддерживалась всеми странами, поэтому мы предоставляем президенту право восстановить действие договора в случае, если ситуация изменится, - подчеркнул парламентарий.

- Мы считаем действия США, которые в последнее время с их стороны состоялись, мотивируют и обязывают к ответным шагам, - заявил он. - Мы должны обеспечить безопасность своей страны. Принимая это решение, мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности.

Речь идет о том, что именно США нарушили данный договор, инициировали шаги по выходу из него, напомнил Володин.

- По-другому здесь поступать просто нельзя, потому что иначе Соединенные Штаты Америки будут наращивать вооружение именно в рамках ракет средней и меньшей дальности, а мы со своей стороны не сможем это сделать, пока не выйдем из этого договора, - подчеркнул глава нижней палаты.

У России после принятия закона о приостановлении Договора между СССР и США появится возможность разрабатывать соответствующие ракеты, заявил также председатель Госдумы.

Что касается стран Европы, то они также должны для себя сделать выводы о настоящих мотивах США в части их действий для международной безопасности, отметил Володин.

- США хотят мира для всех, хотят глобальной безопасности или они делают заложниками страны Европы своими решениями? - поставил вопрос парламентарий.

На внесение в ГД документа отреагировала также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В эфире телеканала "Россия-24" она заверила, что верхняя палата рассмотрит документ вслед за нижней и поддержит это решение.

- Это не наш был выбор, но мы в тех условиях, в которые нас поставили, вынуждены таким образом реагировать", - сказала Матвиенко, добавив, что в случае непринятия такого решения РФ была бы в неравных условиях с США.

Она также подчеркнула, что приостановка Россией действия Договора даст ей возможность заниматься разработкой необходимых вооружений для обеспечения своей нацбезопасности.

Рассмотрение документа в ГД в первом чтении планируется на 18 июня. Руководство профильного комитета и комитетов-соисполнителей также заявили о поддержке законопроекта. Отметим, что после объявления США об одностороннем выходе из ДРСМД Россия неоднократно заявляла о недопустимости такого шага и высказывала озабоченность в связи с тем, что это серьезно ослабит безопасность и стабильность в мире. Москва также призывала американских партнеров сесть за стол переговоров и провести тщательный анализ ситуации.