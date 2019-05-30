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30.05.2019 22:10
Рубрика: В мире

Вучич: Инцидент в Косове разрушил веру в партнерские отношения с Западом

Текст: Александр Ленин

Реакция западных стран на вторжение полиции непризнанного Косова на север края нарушила партнерские отношения Сербии с Западом, считает президент Сербии Александар Вучич.

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"Опросы говорят, что нужно пройти 10 ступенек, чтобы потерять доверие, но то, что случилось, было не 10-й, а 12-й ступенью, на которой албанцы разрушили наше доверие. Проблема не в последствиях инцидента, проблема в жизнях 28 людей, и намного большая проблема в разрушении какой бы то ни было веры в партнерские отношения с западной частью международного сообщества по вопросу Косова и Метохии" , - отметил глава государства, на которого ссылается ТАСС.

Напомним, что 28 мая спецназ непризнанного Косова на бронированных автомобилях вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. В ходе инцидента также пострадал российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. В настоящее время мужчина находится в Военно-медицинской академии в Белграде. У него диагностированы повреждения костей лица, в том числе переломы верхней челюсти и левой скулы, а также трещина левой теменной кости. Лидеры непризнанного Косова утверждали, что дипломат "мешал проведению спецоперации".

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