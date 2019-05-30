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30.05.2019 15:25
Рубрика: Дороги

Закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП принят окончательно

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В соответствии с новым законом, гражданам, совершившим в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП с жертвами, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Если человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривается ужесточение наказания от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас срок составляет до 4 лет). Если же ДТП привело к смерти человека, виновник получит от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас от 2 до 7 лет).

При этом в случае гибели двух или более лиц наказание увеличивается на срок от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет). Таким образом, максимальное наказание будет сопоставимо с санкциями за умышленное убийство.

Пока что подобного рода деяния считаются преступлениями по неосторожности. В результате в отношении тех, кто в пьяном виде покалечил людей, 65% приговоров - это условные сроки, гласит статистика за прошлый год. А при гибели людей на практике часто применяются меры наказания ниже нижнего предела лишения свободы, рассказали в Госдуме.

Фото: istockphoto.com
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Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек. При этом 20 тысяч становятся инвалидами. Очевидно, что виновник знал о возможных последствиях "пьяного" вождения, но все же сел за руль в нетрезвом виде, а значит - имел умысел. Так что об убийстве по неосторожности речи не идет, заявили в ГД.

При этом в нынешнем виде наказание далеко не всех останавливает - зачастую наказанные опять садятся за руль "подшофе". Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев поделился статистикой, согласно которой ежегодно "осуждается примерно 70 тысяч водителей, которые повторно, после привлечения к ответственности за пьяное вождение, управляют транспортным средством под воздействием алкоголя". И это только те, кто были выявлены полицией, а в реальности нарушителей больше.

Прямая речь

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:

- Я расцениваю ужесточение наказания за "пьяные" ДТП со смертельным исходом как меру, в первую очередь, профилактическую, нацеленную на сбережение народа.

Наша задача - оградить сограждан от тех, кто не может себя сдержать от соблазна сесть нетрезвым за руль. А таких пока еще очень много: мы знаем о задержаниях примерно 70 тысяч водителей, которые повторно, после привлечения к ответственности за пьяное вождение, управляют транспортным средством. Высокая мера ответственности, которую вводит наш закон, - до 15 лет лишения свободы - пусть будет для этих водителей грозным предупреждением.