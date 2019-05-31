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31.05.2019 11:18
Рубрика: Спорт

Антонио Конте возглавил футбольный клуб "Интер"

Фото: Getty Images/ Laurence Griffiths / Staff Фото: Getty Images/ Laurence Griffiths / Staff
Фото: Getty Images/ Laurence Griffiths / Staff

Итальянский специалист Антонио Конте назначен главным тренером футбольного клуба "Интер", сообщается на официальном сайте миланской команды.

Подробности сделки не разглашаются, однако, по данным Football Italia, контракт рассчитан на три года. В должности 49-летний Конте сменил Лучано Спаллетти, об уходе которого было объявлено в четверг.

"Я уверен, что Конте - один из лучших тренеров здесь. Я уверен, что он поможет нам достичь нашей цели и выполнить нашу миссию, которая всегда оставалась неизменной - снова сделать клуб одним из лучших в мире", - сказал президент "Интера" Стивен Джан.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
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Конте признался, что в его жизни "начинается новая глава", и он в связи с этим "действительно взволнован". "Своей работой я постараюсь вернуть доверие, оказанное мне президентом и директорами. Я выбрал "Интер", потому что это проект на прочной основе, из-за того, насколько клуб амбициозен, из-за его истории. Я был поражен прозрачностью клуба и желанием вернуть "Интер" туда, где он находится", - заявил Конте.

Последним местом работы Конте стал лондонский "Челси", который он покинул летом прошлого года. Ранее он также возглавлял итальянские "Ювентус", "Сиену", "Аталанту", "Бари", "Ареццо" и сборную Италии. Вместе с "Ювентусом" Конте трижды выиграл чемпионат Италии и дважды завоевал Суперкубок страны, а с "Челси" победил в английской Премьер-лиге и стал обладателем Кубка Англии.

По итогам минувшего сезона "Интер" занял четвертое место в серии A и получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.

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