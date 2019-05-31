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Рубрика: ПДД

Категория А: не только права, но и обязанности. О чем следует помнить, открывая мотосезон

По статистике, именно в начале сезона резко возрастает число ДТП с участием мотоциклистов. Автомобилисты, отвыкшие за зиму от присутствия байков на дорогах, еще не адаптировались к новым обстоятельствам движения. Да и тем, кто передвигается на двух колесах, нужно время, чтобы освежить навыки управления. А главное - каждый новый сезон на дороги выезжают "новообращенные" мотоциклисты, которые еще не приобрели или, по меньшей мере, не закрепили должные навыки, но уже обладают правом управления ТС.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Будем исходить из того, что выбор в пользу двух колес был сделан на основании определенных преимуществ передвижения на скоростном маневренном транспортном средстве, а не под влиянием творчества Денниса Хоппера, и не по причине симпатии к "Мышам-рокерам с Марса". То есть, это было осознанное решение с учетом всех рисков, предустановленных техническими особенностями мототранспорта. А значит, что и к выбору мотошколы вы подошли ответственно, учтя все параметры.

Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров рекомендует обратиться к официальному сайту Госавтоинспекции:

"Это самый очевидный и самый верный путь для того, чтобы получить объективную информацию обо всех действующих школах. Если школа представлена на сайте ГИБДД, значит, у нее есть лицензия и действующее заключение ГИБДД. Про лицензии знают все, но далеко не все осведомлены о том, что заключение ГИБДД - очень важный документ. Если у школы его нет, вас просто не допустят к экзаменам. Далее алгоритм известный: просмотрите сайты школ, поинтересуйтесь рейтингом, отзывы почитайте. По итогам делайте выбор".

Александр Ачкасов, председатель "Союза Автошкол Москвы" также настоятельно рекомендует обратить особое внимание на сроки действия обоих документов - лицензии и заключения. Если речь идет об обучении несовершеннолетнего, а учиться в мотошколе можно уже с 16 лет, то выбор достойной образовательной организации - это, в том числе, зона ответственности и для родителей. Да и 18-летнему молодому человеку, ввиду отсутствия жизненного опыта, может потребоваться совет или рекомендация старших товарищей.

Александр Ачкасов, председатель "Союза Автошкол Москвы". Фото: из личного архива

Действующее законодательство разрешает лицу, достигшему возраста 16 лет, проходить обучение в автошколе и, при условии успешной сдачи экзаменов, получить водительское удостоверение категории М, позволяющее ездить на мопеде, скутере или квадроцикле с двигателем внутреннего сгорания, объем которого не превышает 50 кубов, или электродвигателем мощностью до 4 кВт. Еще одна доступная с 16 лет категория А1 дает право на управление легкими мотоциклами, вес которых не более 550 кг, объем двигателя не более 125 кубических сантиметров, мощность - не выше 11 кВт.

Совершеннолетний же, то есть достигший 18 лет, гражданин имеет право на получение прав любой категории. Так что, сами понимаете, выбор школы, где к вопросу подготовки относятся по-настоящему ответственно, - момент чрезвычайно важный, отнестись которому следует со всей серьезностью.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пройдя обучение в автошколе, продолжительность которого варьируется от 1 до 2, 5 месяцев, и сдав внутренний экзамен, курсант сдает экзамен в ГИБДД.

Состоит он из двух этапов - теоретического на знание ПДД и экзамена по навыкам вождения, в ходе которого на мотосредстве соответствующей кубатуры демонстрируется умение тормозить и останавливаться на различных скоростях, включая экстренную остановку, маневрировать в ограниченном пространстве, парковаться и пр. Упражнения имитируют вождение в городских условиях, но, понятно, что даже хорошая имитация - это все-таки не дорога. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты не имеют возможности обучаться и сдавать экзамены в реальных дорожных условиях. Время от времени представители мотосообществ выступают с инициативой ввести в обязательную программу обучения мотоциклистов вождение в городе.

Так руководитель сообщества МотоМосква Андрей Иванов считает, что "Было бы правильно, если бы в обязательном порядке ввели обучение в городе. Возможно, это несколько усложнит процедуру подготовки, но даст мотоциклистам возможность почувствовать городской поток".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров предлагает более реальный на настоящее время способ решения этого вопроса: "Уже имея водительское удостоверение, можно найти инструктора и закрепить полученные в школе навыки вождения в условиях реального городского движения. Многие мотошколы предлагают такие услуги, но, подчеркну еще раз, только после получения удостоверения соответствующей категории".

Если поездки с инструктором для начинающих мотоциклистов приветствуются, то перевозить пассажиров тем, чей водительский стаж менее двух лет, ПДД запрещает.

Как уточняет Роман Мишуров: "Если речь идет о перевозке пассажиров на мотоцикле лицом, имеющим водительское удостоверение категории А или подкатегории А1, то имеется в виду не общий водительский стаж, а исключительно стаж управления мототранспортом. Для того, чтобы перевозить пассажиров на мопеде так же необходимо иметь стаж вождения не менее 2-х лет, но здесь уже принимается во внимание любая категория или подкатегория".

Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров. Фото: Сергей Куксин / РГ

Еще один важный вопрос - приобретение защитной экипировки. Она должна быть полной и обязательно сертифицированной. Полная экипировка включает мотошлем, мотоперчатки, закрывающие руки и от удара и от встречного ветра, наколенники, защищающие голень и колено, мотоботы, мотокуртку со встроенной защитой плеча, локтя и спины или в теплое время года защиту - "черепаху" на сетчатой основе, которая обеспечивает защиту всей верхней части тела, включая позвоночник. Экономить на экипировке нельзя, равно как нельзя пренебрегать ею, поскольку, в случае падения, отсутствие любого из элементов защиты приведет к повреждениям открытого участка тела. Даже если нужно проехать какие-нибудь пару километров.

Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения и президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре подчеркивает: "Езда без защиты - это риск, который ничем не оправдывается:

"Несколько лет назад мы проводили кампанию "Шлем всему голова", потому что тогда популярность экипировки, особенно у молодых водителей скутеров и мопедов была очень низкой. При том, что использование качественного защитного шлема в случае ДТП может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тяжелых - более чем на 70%.

Президент Экспертного центра "Движение без опасности", Заместитель председателя Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации Наталья Агре. Фото: предоставлено экспертным центром "Движение без опасности"

Сегодня на дорогах стало заметно больше людей, которые одеты по всем правилам мотозащиты, в условиях активного развития движения в крупных городах, и увеличения количества транспорта на дорогах - это очень важно."

Итак, вызубрив теорию, получив какие-то практические навыки и водительское удостоверение соответствующей категории, экипированный надлежащим образом начинающий мотоциклист выезжает на двух колесах в мир, где все движущиеся и неподвижные объекты - потенциальные источники опасности. Увы, часто смертельной. В этом мире нужно соблюдать правила, быстро думать, быстро реагировать и постоянно держать сознание в режиме "ожидания неожиданного". Практика показывает, что способны к этому далеко не все. Даже при наличии водительского удостоверения.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В связи с этим ГУОБДД и сотрудники экспертного центра "Движение без опасности" обращаются к родителям несовершеннолетних и призывают их задуматься о целесообразности покупки опасной двухколесной игрушки для своих детей. Желание порадовать ребенка, осуществить его мечту естественно и понятно. Но в случае, когда речь идет о весьма вероятной угрозе его безопасности, лучше проявить твердость характера и здравый смысл. Ведь от этого зависит жизнь ваших детей. И, возможно, не только их. Ну, а если вы все-таки решились на покупку, позаботьтесь о том, чтобы ваш будущий мотоциклист прошел достойную подготовку в автошколе, был грамотно экипирован и, выезжая на дорогу, в полной мере осознавал степень своей ответственности.

Материал подготовлен в рамках
Федеральной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах".