По статистике, именно в начале сезона резко возрастает число ДТП с участием мотоциклистов. Автомобилисты, отвыкшие за зиму от присутствия байков на дорогах, еще не адаптировались к новым обстоятельствам движения. Да и тем, кто передвигается на двух колесах, нужно время, чтобы освежить навыки управления. А главное - каждый новый сезон на дороги выезжают "новообращенные" мотоциклисты, которые еще не приобрели или, по меньшей мере, не закрепили должные навыки, но уже обладают правом управления ТС.

Будем исходить из того, что выбор в пользу двух колес был сделан на основании определенных преимуществ передвижения на скоростном маневренном транспортном средстве, а не под влиянием творчества Денниса Хоппера, и не по причине симпатии к "Мышам-рокерам с Марса". То есть, это было осознанное решение с учетом всех рисков, предустановленных техническими особенностями мототранспорта. А значит, что и к выбору мотошколы вы подошли ответственно, учтя все параметры.

Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров рекомендует обратиться к официальному сайту Госавтоинспекции:

"Это самый очевидный и самый верный путь для того, чтобы получить объективную информацию обо всех действующих школах. Если школа представлена на сайте ГИБДД, значит, у нее есть лицензия и действующее заключение ГИБДД. Про лицензии знают все, но далеко не все осведомлены о том, что заключение ГИБДД - очень важный документ. Если у школы его нет, вас просто не допустят к экзаменам. Далее алгоритм известный: просмотрите сайты школ, поинтересуйтесь рейтингом, отзывы почитайте. По итогам делайте выбор".

Александр Ачкасов, председатель "Союза Автошкол Москвы" также настоятельно рекомендует обратить особое внимание на сроки действия обоих документов - лицензии и заключения. Если речь идет об обучении несовершеннолетнего, а учиться в мотошколе можно уже с 16 лет, то выбор достойной образовательной организации - это, в том числе, зона ответственности и для родителей. Да и 18-летнему молодому человеку, ввиду отсутствия жизненного опыта, может потребоваться совет или рекомендация старших товарищей.

Александр Ачкасов, председатель "Союза Автошкол Москвы". Фото: из личного архива

Действующее законодательство разрешает лицу, достигшему возраста 16 лет, проходить обучение в автошколе и, при условии успешной сдачи экзаменов, получить водительское удостоверение категории М, позволяющее ездить на мопеде, скутере или квадроцикле с двигателем внутреннего сгорания, объем которого не превышает 50 кубов, или электродвигателем мощностью до 4 кВт. Еще одна доступная с 16 лет категория А1 дает право на управление легкими мотоциклами, вес которых не более 550 кг, объем двигателя не более 125 кубических сантиметров, мощность - не выше 11 кВт.

Совершеннолетний же, то есть достигший 18 лет, гражданин имеет право на получение прав любой категории. Так что, сами понимаете, выбор школы, где к вопросу подготовки относятся по-настоящему ответственно, - момент чрезвычайно важный, отнестись которому следует со всей серьезностью.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пройдя обучение в автошколе, продолжительность которого варьируется от 1 до 2, 5 месяцев, и сдав внутренний экзамен, курсант сдает экзамен в ГИБДД.

Состоит он из двух этапов - теоретического на знание ПДД и экзамена по навыкам вождения, в ходе которого на мотосредстве соответствующей кубатуры демонстрируется умение тормозить и останавливаться на различных скоростях, включая экстренную остановку, маневрировать в ограниченном пространстве, парковаться и пр. Упражнения имитируют вождение в городских условиях, но, понятно, что даже хорошая имитация - это все-таки не дорога. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты не имеют возможности обучаться и сдавать экзамены в реальных дорожных условиях. Время от времени представители мотосообществ выступают с инициативой ввести в обязательную программу обучения мотоциклистов вождение в городе.

Так руководитель сообщества МотоМосква Андрей Иванов считает, что "Было бы правильно, если бы в обязательном порядке ввели обучение в городе. Возможно, это несколько усложнит процедуру подготовки, но даст мотоциклистам возможность почувствовать городской поток".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров предлагает более реальный на настоящее время способ решения этого вопроса: "Уже имея водительское удостоверение, можно найти инструктора и закрепить полученные в школе навыки вождения в условиях реального городского движения. Многие мотошколы предлагают такие услуги, но, подчеркну еще раз, только после получения удостоверения соответствующей категории".

Если поездки с инструктором для начинающих мотоциклистов приветствуются, то перевозить пассажиров тем, чей водительский стаж менее двух лет, ПДД запрещает.

Как уточняет Роман Мишуров: "Если речь идет о перевозке пассажиров на мотоцикле лицом, имеющим водительское удостоверение категории А или подкатегории А1, то имеется в виду не общий водительский стаж, а исключительно стаж управления мототранспортом. Для того, чтобы перевозить пассажиров на мопеде так же необходимо иметь стаж вождения не менее 2-х лет, но здесь уже принимается во внимание любая категория или подкатегория".

Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров. Фото: Сергей Куксин / РГ

Еще один важный вопрос - приобретение защитной экипировки. Она должна быть полной и обязательно сертифицированной. Полная экипировка включает мотошлем, мотоперчатки, закрывающие руки и от удара и от встречного ветра, наколенники, защищающие голень и колено, мотоботы, мотокуртку со встроенной защитой плеча, локтя и спины или в теплое время года защиту - "черепаху" на сетчатой основе, которая обеспечивает защиту всей верхней части тела, включая позвоночник. Экономить на экипировке нельзя, равно как нельзя пренебрегать ею, поскольку, в случае падения, отсутствие любого из элементов защиты приведет к повреждениям открытого участка тела. Даже если нужно проехать какие-нибудь пару километров.

Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения и президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре подчеркивает: "Езда без защиты - это риск, который ничем не оправдывается:

"Несколько лет назад мы проводили кампанию "Шлем всему голова", потому что тогда популярность экипировки, особенно у молодых водителей скутеров и мопедов была очень низкой. При том, что использование качественного защитного шлема в случае ДТП может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тяжелых - более чем на 70%.

Президент Экспертного центра "Движение без опасности", Заместитель председателя Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации Наталья Агре. Фото: предоставлено экспертным центром "Движение без опасности"

Сегодня на дорогах стало заметно больше людей, которые одеты по всем правилам мотозащиты, в условиях активного развития движения в крупных городах, и увеличения количества транспорта на дорогах - это очень важно."

Итак, вызубрив теорию, получив какие-то практические навыки и водительское удостоверение соответствующей категории, экипированный надлежащим образом начинающий мотоциклист выезжает на двух колесах в мир, где все движущиеся и неподвижные объекты - потенциальные источники опасности. Увы, часто смертельной. В этом мире нужно соблюдать правила, быстро думать, быстро реагировать и постоянно держать сознание в режиме "ожидания неожиданного". Практика показывает, что способны к этому далеко не все. Даже при наличии водительского удостоверения.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В связи с этим ГУОБДД и сотрудники экспертного центра "Движение без опасности" обращаются к родителям несовершеннолетних и призывают их задуматься о целесообразности покупки опасной двухколесной игрушки для своих детей. Желание порадовать ребенка, осуществить его мечту естественно и понятно. Но в случае, когда речь идет о весьма вероятной угрозе его безопасности, лучше проявить твердость характера и здравый смысл. Ведь от этого зависит жизнь ваших детей. И, возможно, не только их. Ну, а если вы все-таки решились на покупку, позаботьтесь о том, чтобы ваш будущий мотоциклист прошел достойную подготовку в автошколе, был грамотно экипирован и, выезжая на дорогу, в полной мере осознавал степень своей ответственности.

Материал подготовлен в рамках

Федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного

движения в 2013-2020 годах".