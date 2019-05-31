Более тысячи мигрантов из Мексики незаконно проникли в США

В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) задержана рекордно большая группа нелегальных мигрантов из Мексики. Более тысячи человек незаконно проникли в США. "Это крупнейшая группа нелегалов за всю историю", - написал в Twitter Дональд Трамп. Он также пообещал сделать важное заявление по данному вопросу в ближайшее время.

Напомним, две недели назад СМИ сообщили о планах Трампа сократить число законных иммигрантов в США до 1,1 миллиона человек в год. Кроме того, хозяин Белого дома предложил увеличить сумму пограничных сборов, "чтобы собирать больше средств на обеспечение безопасности границы".

Отметим, что в первом квартале 2019 года почти 300 тысяч человек пытались нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Причем, 30% из них - несовершеннолетние.