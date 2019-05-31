Цену Redmi K20 или Xiaomi Mi9T уже раскрыли. Брать или нет?

Цена смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro для стран Европы будет существенно отличаться от установленной для китайского рынка. Если в Китае стоимость K20 и K20 Pro составит 1999 и 2499 юаней (18700 и 24300 рублей соответственно), то для европейского покупателя она заметно вырастет.

Xiaomi Mi9T (Redmi K20). Фото: Xiaomi

На сайте итальянского продавца GrossoShop "засветилась" младшая модель, которая в Европе будет продаваться под названием Xiaomi Mi9T. Согласно данным онлайн-магазина, она будет стоить 359 евро - это почти 26200 рублей.

В России модель может стоить еще на пару тысяч рублей дороже. Об этом может говорить разница в цене в официальных российском и итальянском Mi Store на флагманскую модель Xiaomi Mi9. В Италии ее продают за 450 евро в базовой комплектации, в России - за 35 тысяч рублей, или около 480 евро.

Речь, напомним, шла о младшей модификации смартфона - без приставки Pro, которая означает процессор Snapdragon 730 и чуть более простую камеру с модулем Sony IMX582. Версия Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi9T Pro) получит процессор Snapdragon 855 и модуль основной камеры Sony IMX586.

Если исходить из того, что в Китае "прошка" стоит дороже на четверть, можно предположить, что в России новинки будут доступны по цене около 380 и 480 евро (примерно 28 и 35 тысяч рублей соответственно).

По своим характеристикам старшая Pro-версия мало отличается от обычного Xiaomi Mi9, а стоить, по всей видимости, будет примерно столько же (если только на старте продаж не будет организована акция с раздачей призов или скидками).

Зато на младшую имеет смысл обратить внимание - при схожих характеристиках (разницу в мощности процессора большинство пользователей может и не заметить) она будет стоить заметно дешевле флагманской.

Конечно, есть на рынке модели, которые продаются по более низким ценам - например, Samsung Galaxy A50 (25 тысяч рублей в официальном магазине). Однако он оснащен встроенной в экранный вырез фронтальной камерой, в то время как новинка от Xiaomi имеет выдвижную фронталку и экран без вырезов.

Хочется отметить, что политика Xiaomi по запутыванию пользователей идет полным ходом. Напомним, что в начале года компания объявила о выводе линейки Redmi в отдельный бренд недорогих, но мощных смартфонов. Теперь же девайсы Redmi переименовываются обратно в Xiaomi на рынках за пределами Китая.

Ожидается, что в России новинки будут показаны 17 июня.