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31.05.2019 12:14
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в соцсфере в Москве

Преподаватели вузов могут похвастаться самой высокой заработной платой среди работников социальной сферы и науки в столице.

Так, в первом квартале текущего года университетские преподаватели в среднем получали 147,7 тыс. рублей. Это при том, что средняя оплата труда московских работников социальной сферы и науки составила 98,8 тыс. рублей (этот показатель на 39% превышает уровень зарплаты работников регионов), сообщает RT ссылаясь на данные Мосгорстата.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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На втором месте после преподавателей идут врачи, которые в аналогичный период 2019 года в среднем получали по 139,1 тыс. рублей. При этом медсестры зарабатывали 75,8 тыс. рублей, а младший медперсонал - 68,6 тыс.

Замыкают тройку лидеров научные сотрудники с зарплатой 118,2 тыс. рублей. А вот школьные учителя получали в среднем 95 тыс. рублей.

Напомним, ранее портал по поиску работы Superjob опубликовал результаты исследования, согласно которому, по итогам этого месяца самыми высокооплачиваемыми профессиями в Москве стали гинеколог-репродуктолог, бренд-директор и руководитель сервисного центра.

Экономика Работа
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