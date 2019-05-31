Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 39, ст. 4542; N 48, ст. 5711; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2014, N 23, ст. 2937; N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4218,4256, 4264; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4288, 4294; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 10; N 31, ст. 4806; N 52, ст. 7939; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 32, ст. 5134; N 49, ст. 7507; N 53, ст. 8484) следующие изменения:

1) в статье 20:

а) в части 1 слова "порядку осуществления" заменить словами "порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, порядку осуществления";

б) в части 42 слова "о фактах нарушения требований порядка осуществления" заменить словами "о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления";

2) часть 2 статьи 22 дополнить предложением следующего содержания: "В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.";

3) в статье 23:

а) часть 2 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.";

б) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую с переводимым помещением стену или расположенные непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица - собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение.";

4) часть 2 статьи 44 дополнить пунктом 45 следующего содержания:

"45) принятие решения о согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;";

5) часть 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:

"3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов, за исключением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимого по вопросу, указанному в пункте 45 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть проведено повторное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, проводимое по вопросу, указанному в пункте 45 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, правомочно (имеет кворум):

1) при наличии в многоквартирном доме более одного подъезда в случае, если в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме приняли участие собственники помещений в данном многоквартирном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном многоквартирном доме, в том числе собственники помещений в многоквартирном доме, в подъезде которого расположено переводимое помещение, обладающие более чем двумя третями голосов от общего числа голосов таких собственников;

2) при наличии в многоквартирном доме одного подъезда в случае, если в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме приняли участие собственники помещений в данном многоквартирном доме или их представители, обладающие более чем двумя третями голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном многоквартирном доме.";

6) в статье 46:

а) в части 1 первое предложение дополнить словами ", а также решения, предусмотренного пунктом 45 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, которое принимается в соответствии с частью 12 настоящей статьи";

б) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренное пунктом 45 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, принимается:

1) при наличии в многоквартирном доме более одного подъезда большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в этом собрании собственников помещений в многоквартирном доме при условии голосования за принятие такого решения собственниками помещений в многоквартирном доме, в подъезде которого расположено переводимое помещение, обладающими большинством голосов от общего числа голосов таких собственников, принимающих участие в этом собрании;

2) при наличии в многоквартирном доме одного подъезда большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в этом собрании собственников помещений в многоквартирном доме.".

Президент Российской Федерации В. Путин