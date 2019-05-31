Хромой "Кентавр": новые украинские катера оказались тихоходными

Украинские десантно-штурмовые катера "Кентавр" оказались тихоходными. Несоответствие максимальной скорости заявленным техническим характеристикам выявлено в ходе испытаний.

"Над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера", - цитирует РИА Новости начальника управления кораблестроения командования ВМС Украины Василия Радчука.

Отметим, что первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года. Разработка "Кентавра" проходила под руководством главного конструктора Сергея Кривко, который принимал участие в проектировании бронекатеров "Гюрза". Из-за невозможности эффективно применять на море 30-мм пушки и противотанковый комплекс "Барьер-ВК" их прозвали "беззубыми".

По словам секретаря украинского Совбеза Александра Турчинова, новые катера "полностью соответствуют лучшим мировым образцам". "Кентавр" вооружен системой залпового огня и двумя боевыми модулями с 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом. Судно способно развивать скорость не менее 35 узлов и перевозить 28 морских пехотинцев со штатным вооружением. Экипаж - пять человек.

Однако испытания показали, что новейшие десантно-штурмовые катера "Кентавр" имеют серьезные проблемы с остойчивостью.

"Он должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории оно все может быть хорошо: быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьет и вопросы, вопросы", - заявил военный эксперт Тарас Чмут.