IcePod поймал гравитационный сигнал из глубин Антарктиды

Международная исследовательская команда проекта ROSETTA-Ice при помощи новейшего сканирующего прибора IcePod обнаружила гигантскую скалистую гряду, которая, предположительно, является тектоническим разделом и влияет на движение антарктического льда.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Новейший прибор IcePod был установлен на самолете. Это сканер, способный измерить высоту шельфа льда, его толщину и внутреннюю структуру, а также зафиксировать магнитные и гравитационные сигналы породы, расположенной подо льдом.

В данном случае IcePod помог гляциологам заглянуть на несколько сотен метров в глубину и обнаружить там огромную скалистую структуру, которую ранее не удавалось зафиксировать при помощи традиционных спутниковых наблюдений.

Прибор также зафиксировал гравитационную и магнитную аномалии. Вновь открытая структура расположена на тектонической границе между Восточной и Западной Антарктидой под шельфовым ледником Росса.

Исследование показало, что эта гряда оказывает влияние на прохождение теплых вод, что сказывается на таянии и движении льдов. Морское дно на востоке от структуры находится на большей глубине, чем на западе. Из-за этого теплая вода циркулирует под шельфовым ледником неравномерно.

Она протекает через полынью Росса и охлаждается при соприкосновении с морозным воздухом. Компьютерное моделирование подтвердило, что обнаруженная тектоническая граница не позволяет более теплой воде из других частей океана достигнуть линии соприкосновения ледника с лежащей под ним породой.