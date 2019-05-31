Южнокорейская газета сообщила о казни в КНДР переговорщиков с США

Южнокорейская газета Chosun Ilbo объявила, что после провала американо-северокорейских переговоров в Ханое власти КНДР казнили нескольких высокопоставленных дипломатов, в том числе спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля.

Также, по утверждению издания, глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоль отправлен "на перевоспитание" в провинцию Чагандо.

Газета, со ссылкой на неназванные источники, отмечает, что расправа над дипломатами, обвиненными в шпионаже в пользу США, состоялась в марте на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.

Отметим, что ранее в Южной Корее неоднократно распространялись сведения о казнях высокопоставленных чиновников в КНДР. Но позже информация была опровергнута.