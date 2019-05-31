Канада начала вывозить свой мусор с Филиппин

Судно с канадским мусором покинуло филиппинский порт Субик (находится в 100 километрах от Манилы) и направилось в Ванкувер.

Напомним, в 2013-2014 годах частная канадская компания незаконно ввезла на Филиппины 103 контейнера с бытовыми отходами. В середине мая в знак протеста Манила отозвала из Страны кленового листа своего посла, а также генерального консула.

Президент Родриго Дутерте в присущей ему экспрессивной манере пообещал лично доставить мусор в северное полушарие и оставить в территориальных водах Канады. "Она превращает Филиппины в свалку. Я объявлю им войну", - подчеркнул глава государства.

Министерство иностранных дел Канады выразило сожаление в связи с произошедшим. И уже 22 мая Оттава наняла транспортную компанию, которая до конца июня вывезет весь канадский мусор с Филиппин, а затем переработает его в соответствии с действующими стандартами экологии и здоровья.