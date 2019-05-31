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31.05.2019 09:30
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Лавров призвал Японию не нагнетать обстановку вокруг Курильских островов

Текст: Екатерина Забродина (Токио)
Во второй день визита в Японию глава российского МИД Сергей провел переговоры со своим коллегой Таро Коно, которые завершились традиционной чайной церемонией. Российский министр особо отметил "изысканное гостеприимство", с которым в Токио принимали делегацию из Москвы.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что подробно обсудили перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией. По словам Сергея Лаврова, переговоры ведутся в русле поручений президента Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ ускорить процесс. Однако между сторонами есть договоренность не разглашать общественности их содержание.

Фото: AP Photo/Kazuhiro Nogi
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При этом концепция известна: в качестве основы мирного договора рассматривается советско-японская Совместная декларация 1956 года. Это означает, что сначала стороны подписывают документ, а уже потом обсуждают вопросы пограничного размежевания - "и только в такой последовательности", подчеркнул Сергей Лавров. И напомнил, что, согласно декларации, по вопросу о принадлежности двух островов южнокурильской гряды - Шикотана и Хабомаи - Москва готова вести дискуссию только на основании доброй воли и при условии, что на момент подписания договора Южные Курилы рассматриваются исключительно как неотъемлемая часть советской территории.

"В этом контексте мы настоятельно попросили японскую сторону не поощрять и приглушать попытки будоражить общественное мнение (относительно Курил - прим. РГ) в публичной плоскости", - отметил глава МИД РФ.

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