В Японии начались переговоры Сергея Лаврова и Таро Коно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает визит в Японию. В эти минуты проходят его переговоры с японским коллегой Таро Коно. Накануне они встречались в формате "два плюс два" - с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран. Нынешние двусторонние переговоры - уже четвертые за последний год. Ранее, 10 мая, Сергей Лавров принимал Коно в Москве.

Ожидается, что сегодня министры обсудят двусторонние отношения, региональные проблемы и международную повестку, в том числе подготовку к предстоящему в июне саммита "двадцатки", на полях которого готовится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Стороны подтвердили, что будут говорить и о перспективах заключения мирного договора. Как подчеркнул Сергей Лавров, диалог должен вестись на основе советско-российской Совместной декларации 1956 года. Напомним, она подразумевает признание итогов Второй мировой войны и отказ от каких-либо территориальных претензий.

По словам министра, диалоги, подобные вчерашним переговорам четырех министров, призваны укрепить доверие в сфере безопасности.