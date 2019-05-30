РФ и Япония обсудили вопросы безопасности в формате 2+2

Министр иностранных дел России прилетел с рабочим визитом в Японию, где в четверг состоялись переговоры в формате "два плюс два" - глав внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран. Сергей Лавров и Сергей Шойгу и их японские коллеги Таро Коно и Такэси Ивая провели традиционные консультации по вопросам безопасности. Как далеки пока еще Москва и Токио от общего знаменателя, на месте наблюдала корреспондент "РГ".

Впервые совместная встреча двух российских и двух японских министров прошла еще шесть лет назад, а новый импульс этот формат получил после официального визита президента России Владимира Путина в Токио в декабре 2016-го. С тех пор консультации попеременно проходят раз в год в каждой из столиц, так что нынешний, токийский, раунд - уже четвертый. Регулярно встречаются и отдельно главы МИД. Совсем недавно, 10 мая, Сергей Лавров принимал в Москве своего коллегу Кано.

Ответный визит главы МИД РФ совпал с началом объявленной в Стране восходящего солнца эры Рэйва - "прекрасной гармонии". Впрочем, как показали итоговые заявления министров, гармоническими переговоры не получились. Но от посторонних глаз дискуссии скрыла символическая золотая ширма, на фоне которой делегации почти два часа общались за закрытыми дверями. В это время усиленные наряды полиции охраняли снаружи Дом приемов японского МИД, где на этот раз обошлось без митингов местных ультранационалистов на "пропагандамобилях" с мегафонами, которые для привычных наблюдателей давно перестали быть экзотической картинкой. Разве что в паре кварталов, возле премьерского офиса, были замечены полтора десятка молчаливых активистов с транспарантами, призывающими Россию "вернуть северные территории" - так здесь называют Южные Курилы. Впрочем, на параллельной улице такая же группка демонстрантов протестовала против американской базы на Окинаве.

Не секрет, что японцы называют свой стратегический союз с Вашингтоном стержнем архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как Москва выражает беспокойство в связи с наращиванием американского военного присутствия на территории Японии. Как написала накануне газета The Japan News (ее выпускает "Ёмиури симбун"), комментируя недавний визит в Японию Дональда Трампа, которого здесь принимали с большими почестями, он стал первым президентом США, который поднялся на борт корабля японских морских сил самообороны - вертолетоносца Kaga на базе Йокосука. "Было крайне важно продемонстрировать единство альянса как аудитории внутри страны, так и за ее пределами, - пишет издание. - В целях усиления защиты от баллистических ракет правительство разместит комплексы перехвата наземного базирования Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути… Общая стоимость затрат на установку и поддержание американских систем составит более 400 миллиардов йен в течение 30 лет".

Как отметил во время совместного выхода к прессе Сергей Лавров, российская сторона "подтвердила озабоченность рисками, которые создают для нашей безопасности планы по развертыванию элементов американской глобальной системы ПРО на японской территории". По словам министра, Москва выступает за укрепление региональной безопасности на основе коллективных усилий, но не узких блоковых альянсов. Ответил глава МИД и на реплики японских коллег, не удержавшихся от публичных заявлений о "северных территориях, где Россия развивает военную деятельность". Министр напомнил, что эту деятельность Россия ведет на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом.

Не секрет, что эти расхождения мешают заключению мирного договора, призванного вывести отношения РФ и Японии на новый уровень. Вроде бы стороны условились, что его основой должна стать советско-японская Совместная декларация 1956 года, однако интерпретируют "точку отсчета" они по-разному. В Москве напоминают, что в соответствии с документом Япония признает итоги Второй мировой войны, то есть мирный договор по сути заключается без предварительных условий. Между тем в Токио считают, что первоочередным должно быть урегулирование "территориального спора", существование которого РФ не признает в принципе.

Зато общий настрой министры подтвердили в отношении такой региональной проблемы, как ситуация на Корейском полуострове. И российская, и японская делегации высказались за его денуклеаризацию. При этом Сергей Лавров, представивший коллегам российско-китайский план поэтапного урегулирования, отметил, что добиться прогресса при помощи ультиматумов невозможно. Завершили заявление министры на мажорной ноте, объявив, что в августе на российский фестиваль "Спасская башня" впервые отправится оркестр сухопутных сил самообороны Японии.

Между тем разговор между Лавровым и Коно не закончен: в пятницу у них запланированы двусторонние переговоры. Министры обсудят предстоящий в июне саммит "двадцатки" в Осаке. Ожидается, что на его полях вновь состоится встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ.