РФ и Япония обсудили вопросы безопасности в формате 2+2

Новости

Раскрыта самая интригующая тайна происхождения алмазов 17:20
Александр Друзь извинился за скандал на "Кто хочет стать миллионером?" 17:16
В Карелии суд запретил отцу курить в присутствии дочери 17:12
В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей 17:11
Цена на новый Jaguar XE для России оказалась демократичнее прежней 17:08
Из судов Краснодара изъяли дела после жалоб автогигантов 17:08
Под Костромой подросток ранил друга из ружья 17:05
Высокопоставленные сотрудники СК задержаны за крупную взятку 17:01
Бегун, умерший на "Московском полумарафоне", предъявил поддельную медсправку 17:00
РПЛ стала шестой в Европе по доходам в сезоне 2017/2018 16:59
Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках 16:57
Глава СК поручил проверить фотосессию у мемориала в Новороссийске 16:55
Актеры Александр Ширвиндт и Андрей Мягков награждены орденами 16:53
Власти города в США запретили строить забор у границы с Мексикой 16:52
У сериала "Патрик Мелроуз" внезапно может появиться второй сезон 16:45
В Ростове произошел пожар в здании университета 16:35
Матвиенко рассказала о духовной гравитации между Россией и Беларусью 16:30
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово 16:30
В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под "Метеором" 16:29
На Кубани задержан экс-полицейский, покалечивший арестанта 16:24
До конца года в столице заработают площадки связи 5G 16:20
11-летний сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале 16:15
Собянин рассказал о создании в Москве системы распознавания лиц 16:06
Под Ухтой полицейские разогнали лагерь попрошаек 16:05
Lada Granta превратили в самый дешевый "дом на колесах" 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 16:46
Рубрика: В мире

РФ и Япония обсудили вопросы безопасности в формате 2+2

Текст: Екатерина Забродина (Токио)
Министр иностранных дел России прилетел с рабочим визитом в Японию, где в четверг состоялись переговоры в формате "два плюс два" - глав внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран. Сергей Лавров и Сергей Шойгу и их японские коллеги Таро Коно и Такэси Ивая провели традиционные консультации по вопросам безопасности. Как далеки пока еще Москва и Токио от общего знаменателя, на месте наблюдала корреспондент "РГ".
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Впервые совместная встреча двух российских и двух японских министров прошла еще шесть лет назад, а новый импульс этот формат получил после официального визита президента России Владимира Путина в Токио в декабре 2016-го. С тех пор консультации попеременно проходят раз в год в каждой из столиц, так что нынешний, токийский, раунд - уже четвертый. Регулярно встречаются и отдельно главы МИД. Совсем недавно, 10 мая, Сергей Лавров принимал в Москве своего коллегу Кано. 

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров: Диалог России и НАТО можно вернуть в конструктивное русло

Ответный визит главы МИД РФ совпал с началом объявленной в Стране восходящего солнца эры Рэйва - "прекрасной гармонии". Впрочем, как показали итоговые заявления министров, гармоническими переговоры не получились. Но от посторонних глаз дискуссии скрыла символическая золотая ширма, на фоне которой делегации почти два часа общались за закрытыми дверями. В это время усиленные наряды полиции охраняли снаружи Дом приемов японского МИД, где на этот раз обошлось без митингов местных ультранационалистов на "пропагандамобилях" с мегафонами, которые для привычных наблюдателей давно перестали быть экзотической картинкой. Разве что в паре кварталов, возле премьерского офиса, были замечены полтора десятка молчаливых активистов с транспарантами, призывающими Россию "вернуть северные территории" - так здесь называют Южные Курилы. Впрочем, на параллельной улице такая же группка демонстрантов протестовала против американской базы на Окинаве.

Не секрет, что японцы называют свой стратегический союз с Вашингтоном стержнем архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как Москва выражает беспокойство в связи с наращиванием американского военного присутствия на территории Японии. Как написала накануне газета The Japan News (ее выпускает "Ёмиури симбун"), комментируя недавний визит в Японию Дональда Трампа, которого здесь принимали с большими почестями, он стал первым президентом США, который поднялся на борт корабля японских морских сил самообороны - вертолетоносца Kaga на базе Йокосука. "Было крайне важно продемонстрировать единство альянса как аудитории внутри страны, так и за ее пределами, - пишет издание. - В целях усиления защиты от баллистических ракет правительство разместит комплексы перехвата наземного базирования Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути… Общая стоимость затрат на установку и поддержание американских систем составит более 400 миллиардов йен в течение 30 лет".

Армии РФ и Японии намерены укреплять сотрудничество

Как отметил во время совместного выхода к прессе Сергей Лавров, российская сторона "подтвердила озабоченность рисками, которые создают для нашей безопасности планы по развертыванию элементов американской глобальной системы ПРО на японской территории". По словам министра, Москва выступает за укрепление региональной безопасности на основе коллективных усилий, но не узких блоковых альянсов. Ответил глава МИД и на реплики японских коллег, не удержавшихся от публичных заявлений о "северных территориях, где Россия развивает военную деятельность". Министр напомнил, что эту деятельность Россия ведет на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом.

Не секрет, что эти расхождения мешают заключению мирного договора, призванного вывести отношения РФ и Японии на новый уровень. Вроде бы стороны условились, что его основой должна стать советско-японская Совместная декларация 1956 года, однако интерпретируют "точку отсчета" они по-разному. В Москве напоминают, что в соответствии с документом Япония признает итоги Второй мировой войны, то есть мирный договор по сути заключается без предварительных условий. Между тем в Токио считают, что первоочередным должно быть урегулирование "территориального спора", существование которого РФ не признает в принципе. 

Фото: AFP/ JUNG Yeon-Je
США хотят присоединить южнокорейскую ПРО к американской

Зато общий настрой министры подтвердили в отношении такой региональной проблемы, как ситуация на Корейском полуострове. И российская, и японская делегации высказались за его денуклеаризацию. При этом Сергей Лавров, представивший коллегам российско-китайский план поэтапного урегулирования, отметил, что добиться прогресса при помощи ультиматумов невозможно. Завершили заявление министры на мажорной ноте, объявив, что в августе на российский фестиваль "Спасская башня" впервые отправится оркестр сухопутных сил самообороны Японии. 

Между тем разговор между Лавровым и Коно не закончен: в пятницу у них запланированы двусторонние переговоры. Министры обсудят предстоящий в июне саммит "двадцатки" в Осаке. Ожидается, что на его полях вновь состоится встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ.

В мире Восточная Азия Япония Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Правительство Минобороны Отношения России и Японии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов