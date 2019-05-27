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27.05.2019 08:19
Рубрика: В мире

Император Японии принял Дональда Трампа

Текст: Александр Ленин
Император Японии Нарухито и его супруга Масако приняли в своем дворце президента США Дональда Трампа с первой леди Меланьей. Американский руководитель первым из зарубежных лидеров встретился с новым монархом Страны восходящего солнца.
Император Японии Нарухито и президент США Дональд Трамп. Фото: Issei Kato/Pool Photo via A Император Японии Нарухито и президент США Дональд Трамп. Фото: Issei Kato/Pool Photo via A
Император Японии Нарухито и президент США Дональд Трамп. Фото: Issei Kato/Pool Photo via A

Гостей из Вашингтона встретил почетный караул национальных Сил самообороны и оркестр, который исполнил государственные гимны США и Японии, передает телерадиокомпания NHK.

Фото: REUTERS/Issei Kato
Абэ назвал историческим визит Трампа в Японию

После аудиенции у японского монарха Дональд Трамп отправился на переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, в ходе которых стороны намерены обсудить проблему Корейского полуострова и ситуацию с Ираном, а также обменяться мнениями по вопросам двусторонней торговли. Разговор в узком формате должен перейти в рабочий ланч.

В Токио выражали недовольство мягкой реакцией Вашингтона на недавние северокорейские пуски ракет малого радиуса действия. Японское правительство назвало действия КНДР противоречащими резолюциям Совбеза ООН и заявило по этому поводу протест, чего не стали делать в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию

Накануне официальный представитель администрации США Сара Сандерс в эфире телевидения заявила, что пуски Северной Кореи не угрожали США и их союзникам. "Президент считает, что председатель Ким твердо настроен выполнять взятые на себя обязательства и двигаться в направлении денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнула она.

Кроме того, Абэ и Трамп затронут в разговоре актуальные аспекты повестки предстоящего саммита "двадцатки". Мероприятие пройдет в конце июня в японской Осаке. После общения лидеры дадут пресс-конференцию, однако не станут делать совместного заявления.

Фото: Kyodo/via REUTERS
Абэ и Трамп провели утро за игрой в гольф

Глава японского кабинета министров намерен разъяснить своему американскому визави необходимость личной встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном. В Токио полагают, что данный шаг будет способствовать решению проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Кроме того, японский премьер планирует в июне посетить Иран и взять на себя роль посредника в урегулировании разразившегося между Вашингтоном и Тегераном политического кризиса. Абэ хочет убедить Дональда Трампа в целесообразности такой поездки.

Накануне японская сторона провела большую подготовительную работу, которая была нацелена на создание благоприятной атмосферы предстоящих переговоров с хозяином Белого дома. Так, 26 мая Абэ и Трамп сыграли в гольф в одном из кантри-клубов в городе Мобара префектуры Тиба в компании известного спортсмена Исао Аоки. После этого политики в сопровождении своих супруг отправились в Токио смотреть борьбу сумо. Президент США вручил победителю турнира Асанояме специально изготовленный по этому поводу кубок высотой 137 сантиметр и массой около 30 килограммов.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана

Минувшее воскресенье первые лица завершили в оживленном столичном районе Роппонги, где в симпатичном ресторане-робатаяки им подавали приготовленные на углях блюда. Лидеры государств, сидя за барной стойкой, отведали печеный картофель со сливочным маслом, жареное на шпажках мясо цыпленка, а также стейки из отборной японской говядины "вагю" с брокколи и морковью. На десерт было ванильное мороженое.

Несмотря на демократичную обстановку, указанное заведение посещали многие знаменитости, в том числе голливудские звезды Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Кемерон Диас, а также известный английский футболист Дэвид Бекхэм.

В мире Восточная Азия Япония В мире США Дональд Трамп
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