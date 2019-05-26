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26.05.2019 12:26
Рубрика: В мире

Трамп потребовал честной торговли от Японии

Текст: Александр Ленин
Президент США Дональд Трамп 25 мая прилетел в Японию с четырехдневным государственным визитом. Американский лидер прямо с трапа самолета отправился в посольство США в Токио, где его ждали несколько десятков высокопоставленных представителей японского бизнеса. В своей речи хозяин Белого дома в очередной раз напомнил о существовании торгового дисбаланса между Вашингтоном и Токио и призвал предпринимателей наращивать инвестиции в американскую экономику.
Фото: AFP/ Brendan Smialowski Фото: AFP/ Brendan Smialowski
Фото: AFP/ Brendan Smialowski

"США и Япония ведут переговоры, чтобы торговля могла приносить пользу обеим странам. Она действительно могла бы быть более честной", - заявил он. Дональд Трамп подчеркнул, что в течение ближайших нескольких месяцев надеется сделать большое заявление по торговой сделке с Токио.

В воскресенье, 26 мая, Дональд Трамп после игры в гольф с японским премьером конкретизировал сроки, написав в Twitter, что ждать результатов следует после июльских выборов в палату советников японского парламента. Накануне поездки в Страну восходящего солнца он, правда, говорил, что рассчитывает заключить соглашение в ходе текущего визита.

Очевидно, что у сторон сохраняются серьезные разногласия в области торговли. Вашингтон и Токио не могут найти взаимопонимания по тарифам на поставки японских автомобилей и комплектующих в США, а также американской говядины и другой сельхозпродукции на территорию островного государства. Об этом, в частности, говорят результаты переговоров министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, которые прошли 25 мая в Токио.

Трамп потребовал от Токио "более справедливых торговых отношений"

Глава японского ведомства, несмотря на присущую восточным людям деликатность и уклончивость, на этот раз четко дал понять о разности в подходах Токио и Вашингтона. "На данном этапе позиции Японии и США не совпадают", - заявил он журналистам по итогам встречи. Местные журналисты моментально отреагировали, написав, что ни о какой сделке в ходе визита Трампа не может быть и речи.

И все же японские власти максимально постарались потешить самолюбие американского президента. Приготовленная для гостя из США обширная программа, помимо игры в гольф, просмотра борьбы сумо, совместного похода в ресторан-робатаяки, где готовят мясо и морепродукты на углях, предусматривает аудиенцию у нового императора Нарухито.

Трамп первым зарубежных лидеров посещает японские острова в эпоху Рэйва и 27 мая отправится во дворец на встречу с новым монархом. Как пишут СМИ, общение с Нарухито и многие другие реверансы японцев в адрес Трампа намерены продемонстрировать крепкие отношения между союзниками.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана

И все же разногласия у Токио и США имеются не только в области торговли. По итогам переговоров Дональда Трампа с Синдзо Абэ, пишет пресса, не будет сделано совместное заявление. Стороны по-разному смотрят на на некоторые внешнеполитические вопросы и, в частности, проблему КНДР.

В Токио остались не вполне довольны мягкой реакцией Вашингтона на последний запуск северокорейских ракет малого радиуса действия. Японская сторона тогда выступила с жестким заявлением, выразила Пхеньяну протест и назвала действия КНДР противоречащими резолюциям Совбеза ООН. Всего этого не стали делать в Белом доме.

Впрочем, премьер Абэ намерен частично взять инициативу в выстраивании курса Токио на северокорейском направлении в свои руки. Японский политик стремится организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. В Токио полагают, что это будет способствовать урегулированию проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. Ранее решение этого вопроса Абэ делегировал своему американскому партнеру, однако каких-либо подвижек в этой области так и не произошло.

Нарышкин: Ситуация вокруг Ирана развивается по тревожному сценарию

Кроме того, Синдзо Абэ и Дональд Трамп уделят время обсуждению ситуации в Иране. Отношения Вашингтона и Тегерана переживают глубокий кризис и могут перерасти в настоящий конфликт. Причиной этого стали шаги Трампа, который сначала разорвал ядерную сделку с иранцами, а теперь постоянно говорит о необходимости усилить давление на ИРИ.

Токио, напротив, выступает за сохранение соглашения по ядерной программе Ирана, однако не может открыто идти наперекор Вашингтону. Синдзо Абэ давно намеревался посетить Тегеран, но так и не смог из-за позиции американцев.

Вместе с тем японский политик намерен найти свою выгоду даже в такой непростой ситуации. Он хочет выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном. Японские СМИ написали, что Абэ уже в июне может отправиться в ИРИ с такой миссией. В целесообразности данного визита премьер Японии намерен убедить американского президента.

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