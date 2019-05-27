Премьер Японии решил помочь США наладить отношения с Ираном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о своем желании посетить Иран с посреднической миссией в целях нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп и глава японского кабмина вместе сыграли в гольф, после чего поужинали. Напомним, хозяин Белого дома сейчас находится в Токио с государственным визитом. Трамп поддержал идею японского премьера и высказал пожелание, чтобы визит Абэ в Тегеран состоялся как можно скорее.

Добавим, что 16 мая премьер-министр Японии встретился в Токио с главой МИД Ирана Мохаммадом Джафаром Зарифом. По данным СМИ, визит Абэ в Тегеран может состояться 12-14 июня.