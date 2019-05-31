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31.05.2019 20:53
Рубрика: Спорт

Маурисио Почеттино: Надо забыть, что миллионы людей следят за тобой

Текст: Артур Нанян (Мадрид)
Вслед за главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом на вопросы журналистов на пресс-конференции ответил "рулевой" другого финалиста Лиги чемпионов "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В основном всех представителей СМИ интересовал вопрос - примет ли участие в завтрашней игре лучший бомбардир "шпор" последних нескольких лет Гарри Кейн. Англичанин не выходил на поле с конца апреля и только недавно оправился от травмы.

Гарри Кейн сыграет завтра?

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Юрген Клопп: В финале Лиги чемпионов фаворита не будет

Маурисио Почеттино: Я пока не знаю. Футболисты не в курсе, кто из них выйдет завтра с первых минут, а кто останется в запасе. У нас еще есть одна тренировка перед матчем. На ней все и решится.

Многие полагают, что для "Тоттенхэма" выход в финал - уже огромное достижение. Согласны?

Маурисио Почеттино: Это было невероятное путешествие. Мы наслаждались каждым моментом. Мне доставляет огромную радость тренировать эту группу игроков. Они готовы учиться и прогрессировать. Мы готовы к финалу и не думаем ни о чем другом, кроме победы.

Что скажете о "Ливерпуле"?

Маурисио Почеттино: У них великолепная команда. На мой взгляд, они и "Манчестер Сити" - сильнейшие в Англии. "Ливерпуль" до последнего боролся за титул в Премьер-лиге и здорово выступил в еврокубках. Юрген Клопп большой молодец, я уважаю его. Но мы хотим написать свою историю. И мы знаем, что нам нужно делать.

Фото: AP Photo/Darko Bandic
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И что же?

Маурисио Почеттино: Быть свободными. Выйти на поле с ощущением, что нам по семь, восемь или девять лет, когда мы чувствовали себя свободно. Надо забыть, что миллионы людей следят за тобой. Тогда все получится.

Напомним, что "Тоттенхэм" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. До этого наивысшим достижением "шпор" в турнире был выход в четвертьфинал в сезоне 2010/11.

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