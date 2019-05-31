Ученые выяснили, почему вымерли мегабобры размером с медведя

Группа исследователей из США и Канады представила результаты исследования, доказывающего, что причиной вымирания мегабобров около 10 тысяч лет назад стало резкое изменение климата.

Сжатый обзор исследования на портале Phys.org представила Тесса Плинт - соавтор работы. В предыдущие годы палеонтологи нередко находили кости гигантских бобров размером с современного медведя. Они были распространены в Северной Америке.

Жили эти животные у воды. Исследования показали, что вид вымер около 10 тысяч лет назад в конце последнего ледникового периода. Причину вымирания долго не могли найти.

Предыдущие исследования показывали, что эти животные относились к весьма успешному эволюционному виду. Кстати, их вес достигал 100 кг. Новая работа доказала, что современные бобры имеют мало общего со своими древними родственниками.

Выяснилось, что у гигантских бобров не было хвоста-весла, как у современных зверей. Их хвост был длинным и похожим на хвост ондатры. Иным образом были устроены и зубы. У современных бобров выделяются передние резцы - острые и долотообразные. У мегабобров резцы были крупнее. Они были изогнуты, как клыки, и у них не было острых режущих кромок.

Гигантские бобры процветали, когда климат был теплым и влажным. Их окаменелые кости находят в осадочных отложениях древних озер и болот. Изотопный анализ показал, что питались они только водяными растениями.

То есть эти животные не были "строителями экосистем", как современные бобры. Он не "пилили" деревья и не строили плотины. Это сделало их уязвимыми к изменению климата.

К концу последнего ледникового периода около 10 тысяч лет назад климат стал более теплым и сухим. Традиционные места обитания мегабобров стали высыхать. Они лишились пищи и быстро вымерли.

Выжил только один вид - современные бобры, которые, к слову, сосуществовали со своими более крупными сородичами на протяжении десятков тысяч лет. Именно способность строить плотины дала им конкурентное преимущество перед гигантскими бобрами.