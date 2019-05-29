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29.05.2019 18:16
Рубрика: Культура

В Таиланде открыли два новых вида мегарапторов

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Bonn Фото: University of Bonn
Фото: University of Bonn

Ученые из Боннского университета (Германия) и музея Сириндхорн (Таиланд) по окаменелостям идентифицировали два новых вида динозавров, оказавшихся дальними родственниками тиранозавра Рекса.

Результаты работы опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica, ознакомиться с краткой версией отчета можно на портале Phys.org.

Фото: iStock
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Несколько окаменелых костей древних ящеров были найдены в Таиланде еще 30 лет назад. Но только сейчас ученые установили, кому они принадлежали.

Им удалось идентифицировать два ранее неизвестных науке вида динозавров. Один из них получил название Vayuraptor nongbualamphuenisis, второй - Phuwiangvenator yaemniyomi. Оба являются дальними родственниками тиранозавра Рекса.

Исследователи считают, что это были очень опасные и эффективные хищники. Они передвигались на задних лапах, причем Phuwiangvenator был, вероятно, очень быстрым бегуном. Его длина составляла около шести метров, то есть он вдвое уступал в размерах тиранозавру Рекса.

Оба ящера обладали сильными передними лапами, вооруженными длинными когтями. У них были более тонкие, чем у тиранозавра Рекса, головы с длинной мордой.

Ящеры оказались ранними представителями группы мегарапторов. Ученые сочли это признаком того, что мегарапторы появились именно в Юго-Восточной Азии, а затем распространились в другие регионы.

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