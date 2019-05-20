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20.05.2019 14:22
Рубрика: Культура

Палеонтологи: Зауроподы Юрского периода ходили на "каблуках"

Текст: Денис Передельский
Фото: Jay P. Nair & Andreas Jannel/ University of Queensland Фото: Jay P. Nair & Andreas Jannel/ University of Queensland
Фото: Jay P. Nair & Andreas Jannel/ University of Queensland

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) установили, что гигантские зауроподы вида Rhoetosaurus brownei обладали высокими "каблуками", позволявшими им ходить без лишней нагрузки на конечности.

Как сообщается на сайте университета, открытие совершила команда во главе с Андреасом Джаннелом. Ученые изучили окаменелости единственного найденного в Австралии зауропода Юрского периода Rhoetosaurus brownei - ящера Рэта.

Фото: Australian National University
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Это были огромные травоядные динозавры, масса которых достигала 40 тонн. Ученые решили выяснить, как им удавалось перемещаться при таком весе. Исследование показало, что они ходили на высоких "каблуках".

Установлено, что на подошвах этих ящеров имелись наросты, своего рода плотная подушка, похожая на подушку современных слонов. Однако Rhoetosaurus были в пять раз тяжелее слонов.

Анализ костей показал, что перемещались они с поднятой пяткой, по сути, на цыпочках. Подушка снижала нагрузку на конечности при ходьбе, что позволяло выдерживать огромную массу.

Ученые создали трехмерную модель - точную копию окаменелых конечностей, и сымитировали положение костей при различных положениях стопы.

Моделирование подтвердило, что у этого вида зауроподов имелся специальный тканевый нарост, располагавшийся на пятке. К слову, возраст окаменелостей изученной особи R. brownei составляет 160-170 миллионов лет.

В тот период времени Австралия была частью суперконтинента Гондвана.

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