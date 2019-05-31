Mercedes отзывает из России 330 автомобилей из-за проблем с освещением

Немецкий концерт автогигант Mercedes отзывает с российского рынка 330 автомобилей из-за плохого крепления плафона освещения пространства для и повышенного риска аварии, сообщил Росстандарт. Автомобили были произведены в феврале-апреле 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на определенных автомобилях плафон освещения пространства для ног на стороне водителя мог выпасть из крепления", - отмечается в сообщении.

Выпавший плафон может застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног и нарушить нормальный ход педали торможения. В результате может быть оказано негативное влияние на силу торможения и возможное увеличение тормозного пути.

"Это может привести к повышенному риску возникновения аварии", - отметили в Росстандарте.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв проинформируют уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" о необходимости предоставить автомобиль в ближайший центр для ремонта. Предполагается обернуть плафон освещения пространства для ног дополнительным слоем клейкой ленты и поролона. Ремонт будет бесплатным, уточняется в сообщении.

Как сообщили "РГ", в Союзе потребителей России, в последнее время увеличивается число исков потребителей к производителям автомобилей. Производители, в том числе иностранные, терпят убытки в результате удовлетворения судами претензий российских потребителей к качеству их продукции и выражают недовольство.

"Но когда мы вместе разбирали конкретные дела, решения по которым вызвали их возмущение, то, как правило, убеждались в законности и добросовестности таких решений", - отметили в общественной организации.

Доля брака среди новых автотранспортных средств растет. "Люди не хотят мириться с недостатками дорогостоящих иномарок, среди них все больше тех, кто знает и готов защищать свои права", - отметили в Союзе.