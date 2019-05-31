На "Интермузее-2019" обсудят, какой должна быть современная экспозиция

В Манеже открылся ХХI Международный фестиваль "Интермузей-2019".

Кроме крупных федеральных музейных проектов в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерове, передвижного выставочного проекта "Сокровища музеев России" и ряда других, на фестивале впервые можно будет познакомиться с новыми музеями в регионах. Среди "новичков" - 50 музеев из 22 регионов России, от Архангельска до Сахалина. Республика Коми в этом году выступает в качестве региона-партнера фестиваля: в Манеже расскажут о своей работе шесть музеев республики.

Среди ключевых проблем, которые обсуждают профи в рамках деловой программы (а именно она составляет основу фестиваля) - каким должен быть современный музей, как выстраивать отношения со зрителями, какую роль в этом играет художник, сотрудничающий с музеем.

Алексей Лебедев, доктор искусствоведения, руководитель Лаборатории музейного проектирования, будет вести круглый стол "Музейный дизайн: технология или творчество". Поэтому разговор - о работе дизайнера в музее.

Почему возникла тема музейного дизайна? Она сегодня актуальна?

Алексей Лебедев: У музея в историческом смысле несколько предшественников. Это кунсткамера и частная коллекция, и… ярмарочный балаган, который удовлетворял спрос на дивное, пречудное и преудивительное. А вот когда в эпоху Просвещения на рубеже XVIII-XIX веков сформировался музей в современном понимании, в основу была положена идея научной систематизации материала. В музейном деле довольно долго преобладала дидактическая линия.

Но в последние годы начинают происходить изменения. Музей все больше тяготеет к зрелищу. Становится местом, куда приходят смотреть, дивиться, удивляться… Эта тенденция проявляется сегодня во многих странах. Мы не исключение. Понятно, что к этому явлению можно по-разному относиться. Есть музейщики, которые оценивают это явление как негативное и пытаются с ним бороться. Есть те, кто уверен, что этот тренд позитивен и пытаются его использовать. Обе позиции возможны. Но отрицать факт происходящих изменений нельзя.

Поэтому все более значимой становится работа музейного дизайнера, который и создает зрелище, визуализируя идеи музейных проектировщиков и сценаристов. Проще говоря, переводит слова в зрительный образ.

Раз есть проблема - надо ее обсуждать. Поэтому я взялся вести круглый стол, где будут выступать музейщики и дизайнеры, то есть люди, в диалоге которых рождается современный музей.

Речь не только об экспозиции?

Алексей Лебедев: Конечно, есть экспозиция, но есть и общественные пространства (вестибюль, холлы, лестницы, музейный магазин и др.). Есть навигация, есть фирменный стиль музея. Простой вопрос: когда дизайнер делает экспозицию, он должен учитывать фирменный стиль музея или нет?

Хороший дизайнер - дорогое удовольствие. Его могут позволить себе крупные музеи, а что делать остальным?

Алексей Лебедев: Вы выдали на-гора массовое заблуждение. Любая экспозиция, не говоря уж о новом музее, - это стройматериалы, стенды, витрины, освещение, мультимедиа, аппаратура… Работа квалифицированного дизайнера и проектировщика - это несколько процентов от общих затрат.

Процентов десять?

Алексей Лебедев: Может быть и меньше. От объема работ зависит, но допустим 10%. Но если ты приглашаешь хорошего дизайнера, то экономия значительно превысит оплату его труда. Вы экономите на том, что ничего не делаете дважды, вы закупаете правильные материалы и минимально необходимое оборудование. На круг экспозиция, сделанная руками хороших профессионалов, выходит дешевле. И чем крупнее проект, тем выше экономия. Отсюда вывод: надо работать с хорошими дизайнерами, потому что это… дешевле обходится.

Все равно это немалые деньги. Для каждой выставки - свой дизайн, проект…

Алексей Лебедев: Никто и не говорит, что хорошая выставка - дешевое удовольствие. Конечно, если просто повесить картинки на обшарпанные стены, это можно сделать условно бесплатно. Но если мы хотим создать выставку, которая соответствует даже не мировым стандартам, но будет выглядеть не хуже, скажем, чем… современный магазин, то сделать без дизайнеров ее нереально. А если у вас выставочного зала нет, но вы пишете в отчете начальству, что за год провели 57 выставок, тогда другой разговор начинается. О том, сколько у вас выставок в одной витрине, и о том, что такое выставка.

Можете привести примеры удачного музейного дизайна?

Алексей Лебедев: Если говорить о художественных экспозициях, то была прекрасная выставка Пьеро делла Франческа в Эрмитаже. Дизайнеры изящно разыграли условную архитектуру итальянской капеллы или итальянского дворика. Хороша была, в том числе с точки зрения дизайна, выставка в петербургском Манеже "Христос в темнице, или Спас Полунощный". Деревянные скульптуры Спаса Полуночного XVIII-XIX вв. в единой иконографии. Трудный материал, потому что однотипный. Но дизайнеры создали удивительное пространство. Несказанной красоты была выставка. Если говорить про постоянные экспозиции, то очень удачной несколько лет назад была экспозиция в Иване Великом, посвященная архитектуре Московского Кремля. Но сейчас там, к сожалению, отключены проекции, и визуальный образ экспозиции уничтожен, все обессмыслилось.

А где готовят художников, работающих в музеях? Это преимущественно люди с архитектурным опытом или бэкграундом театральных художников?

Алексей Лебедев: Если говорить про образование, то это не столько театральные художники, сколько дизайнеры интерьеров и, конечно, архитекторы. Причем в последние годы их пропорция сильно изменилась в сторону увеличения числа архитекторов. Почему так, мне самому интересно. Надеюсь обсудить это на круглом столе. Кстати, у меня по этому поводу есть вопрос, который я хочу там задать: когда архитектор по образованию переходит к разработке художественных проектов музейных экспозиций - это смена профессии или он и в этом качестве продолжает оставаться архитектором?

Как музей ищет дизайнера? Проводится конкурс?

Алексей Лебедев: Зависит от типа заказа. Когда речь идет о разработке фирменного стиля музея, то часто проводят конкурсы. По экспозиционному дизайну таких случаев не припомню. Обычно приглашают людей, которые что-то уже сделали в музейной сфере, и заказчику нравятся их работы. Если над созданием нового музея или экспозиции работает наша Лаборатория, мы предлагаем музею несколько дизайнеров на выбор. Музейный проектировщик и дизайнер должны работать в связке. И хорошо друг друга понимать.